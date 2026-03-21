Giornale di Brescia
Abbonati
StorieBrescia e Hinterland

Dalla trisnonna al piccolo Eros, cinque generazioni in una foto

Barbara Fenotti
Ninì a settembre compirà 99 anni, l’ultimo arrivato è nato il 16 febbraio: «Siamo una famiglia molto unita»
Le cinque generazioni della famiglia - © www.giornaledibrescia.it
Le cinque generazioni della famiglia - © www.giornaledibrescia.it
AA

C’è una trisnonna che sfiora i cento anni e un neonato arrivato da poche settimane: in mezzo tre generazioni che tengono unita un’unica, unitissima famiglia a Cortine di Nave. In un’epoca in cui fare figli è diventato un optional per molti e la denatalità è una delle questioni presenti su ogni tavolo istituzionale, le donne della famiglia Mombelli non si tirano di certo indietro. A raccontare questa eccezionale storia è Daniela Mombelli, nonna e bisnonna contemporaneamente.

Al vertice dell’albero genealogico c’è Ninì, al secolo Cesarina Chezzi, che a settembre compirà 99 anni. Originaria di Concesio, è una donna «buonissima e tranquilla» racconta la figlia Daniela. Ninì è molto conosciuta a Cortine: partecipava infatti al gruppo di volontarie che preparavano i ravioli per l’oratorio di Cortine, venduti per sostenere le attività parrocchiali. Vedova da vent’anni, vive in casa con la figlia Daniela senza particolari problemi, fa ancora qualche passo ed è seguita con affetto anche dai nipoti.

Daniela, vedova da otto anni, porta avanti la quotidianità familiare tra l’accudimento della mamma e la cura dei nipotini (per ora 6), ed è anche la cacciatrice di casa: iscritta all’Anuu Gasparotto di Concesio, ama stare nella natura e trascorre spesso il tempo in Poffe, dove ha un piccolo appartamento e un capanno. La famiglia ha radici comuni anche nel lavoro: un tempo Daniela e il marito gestivano una ferramenta in via Zanardelli, dove oggi si trova il negozio di caccia e pesca, e sopra quel locale Daniela e Ninì vivono ancora oggi. Daniela ha due figlie: Chiara, insegnante a Muratello, che compirà 50 anni il 27 marzo e la secondogenita Laura, di 40 anni, madre di ben cinque figli.

Chiara a sua volta ha una figlia, Martina, prossima a compiere i 26 anni, che è diventata da poco mamma del piccolo Eros Albini, nato il 16 febbraio. «Siamo una famiglia molto unita» racconta Daniela, che nei nipoti trova anche un modo per staccare dalla routine: «Quando ho voglia di rilassarmi basta vederli. Sono impegnativi, ma mi fanno stare bene»

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
cinque generazioniNave
Icona Newsletter

@I bresciani siamo noi

Brescia la forte, Brescia la ferrea: volti, persone e storie nella Leonessa d’Italia.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

I bresciani siamo noi

Brescia la forte, Brescia la ferrea: volti, persone e storie nella Leonessa d’Italia.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario