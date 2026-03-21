Dalla trisnonna al piccolo Eros, cinque generazioni in una foto

C’è una trisnonna che sfiora i cento anni e un neonato arrivato da poche settimane: in mezzo tre generazioni che tengono unita un’unica, unitissima famiglia a Cortine di Nave. In un’epoca in cui fare figli è diventato un optional per molti e la denatalità è una delle questioni presenti su ogni tavolo istituzionale, le donne della famiglia Mombelli non si tirano di certo indietro. A raccontare questa eccezionale storia è Daniela Mombelli, nonna e bisnonna contemporaneamente.

Al vertice dell’albero genealogico c’è Ninì, al secolo Cesarina Chezzi, che a settembre compirà 99 anni. Originaria di Concesio, è una donna «buonissima e tranquilla» racconta la figlia Daniela. Ninì è molto conosciuta a Cortine: partecipava infatti al gruppo di volontarie che preparavano i ravioli per l’oratorio di Cortine, venduti per sostenere le attività parrocchiali. Vedova da vent’anni, vive in casa con la figlia Daniela senza particolari problemi, fa ancora qualche passo ed è seguita con affetto anche dai nipoti.

Daniela, vedova da otto anni, porta avanti la quotidianità familiare tra l’accudimento della mamma e la cura dei nipotini (per ora 6), ed è anche la cacciatrice di casa: iscritta all’Anuu Gasparotto di Concesio, ama stare nella natura e trascorre spesso il tempo in Poffe, dove ha un piccolo appartamento e un capanno. La famiglia ha radici comuni anche nel lavoro: un tempo Daniela e il marito gestivano una ferramenta in via Zanardelli, dove oggi si trova il negozio di caccia e pesca, e sopra quel locale Daniela e Ninì vivono ancora oggi. Daniela ha due figlie: Chiara, insegnante a Muratello, che compirà 50 anni il 27 marzo e la secondogenita Laura, di 40 anni, madre di ben cinque figli.

Chiara a sua volta ha una figlia, Martina, prossima a compiere i 26 anni, che è diventata da poco mamma del piccolo Eros Albini, nato il 16 febbraio. «Siamo una famiglia molto unita» racconta Daniela, che nei nipoti trova anche un modo per staccare dalla routine: «Quando ho voglia di rilassarmi basta vederli. Sono impegnativi, ma mi fanno stare bene»