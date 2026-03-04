In tre mesi sono nate quattro coppie di gemelli: gioia a Orzinuovi

Quattro coppie di gemelli, otto bimbi che andranno su Marte e vedranno il sole piegarsi ai loro sorrisi, quattro gemellate nell'arco di tre mesi – fine 2025 inizio 2026 – a battere le demografie depresse, a levare la speranza di un futuro dolce in tempi di missili e bombe. Lunedì sera, il sindaco Laura Magli, il vicesindaco Luca Bulla, il presidente del consiglio comunale, Carlo Lombardi con l'intera assise – gli assenti si sono persi la bellezza del miglior contropiede dell'innocenza contro le malefatte odierne, già in tasca il mondiale della tepidità morale assoluta – hanno accolto le famiglie e ascoltato i «discorsi» chiarissimi che reclamavano brevitas et simplicitas a bordo di reiterati, oè oè e si è immaginato un Sanremo da rifare con questi «pitonelli» subito primi a pari merito.

Rinascita nella nascita

Il significato dell'accoglienza consiliare, delle parole miti e materne del sindaco, i sorrisi tutti arresi per eventuali controversie ammainate, si sono alzati ed è cresciuta un'idea generale di rinascita nella nascita. «Vuoi vedere – ha sussurrato un madre orceana, la signora Maria della piazza, decana su all'ultimo piano del Palazzo Prandelli – che qualcosa di nuovo sta per cominciare e qualcosa di brutto sta per finire?!». Vuoi vedere?

I bambini e i genitori sono stati ricevuti in Municipio © www.giornaledibrescia.it

Sono entrati genitori e bimbi insieme, due più due alla volta, una sfilata di santità laica ed è mancata la benedizione morale e non tanto religiosa di quel bravo sacerdote delle nostre terre, quel parroco don Domenico Amidani che sta nella cultura popolare del Vangelo ma trattiene pervicacemente il solo difetto di pretendere il suono delle campane appena l'Inter vince un Triplete o una riduzione del Triplete... Accadde a Lograto e qui agli Orzi non succederà, grazie al Cielo, per la mancanza di campane e di campanile. Alla salute di Lautaro e compagnia.

Primi a comparire coperti da occhi, luci e applausi, Riccardo e Mattia Brognoli, figli di Alessandro e Nicole Passeri; quindi Cesare e Nina Mazzola, figli di Marco e Diletta Zanazza; poi Edoardo e Federico Monterenzi, figli di Marco ed Erika Sculli; ed ecco Aidoo Eliana Nhiyra e Aidoo Havilac Nanaa di Aidoo Sarah, tra mille coccole, tocchi fulminei al piedino di passaggio tra gli scranni e la più intera umanità orceana, per amore e non per scalcagnate pietas di quarta segata: amore e «chiuso Milano»!

Le opere donate a margine del Consiglio comunale © www.giornaledibrescia.it

La benemerenza si scorda carta e segni municipali, il bello è nelle voci del corridoio, dove tutti ammirano i dipinti donati dagli artisti, come di buona maniera per arricchire la Pinacoteca. Tutti belli: Uber e la figlia Alessia Gatti, Almeoni e Dolzanelli eccetera.

Su tutti si erge il dipinto – cultura del miglior naif della padania, quell’Andrea Forloni, artigiano orceano, andato via dal mondo nel 1984, il quale elaborò un'opera di razza naif, tra le migliori, descrivendo fittamente piazza Loggia e l'attentato; il figlio Giuseppe l'ha donato al Comune e ha fatto bene. C'è tutto in quell'opera, il comizio, la bomba, la strage, le persone spaventate, la piazza di un'architettura nostrana, quella che ricordi quando arrivi e vai via. Serata da scrivere, da tenere in scarsella, di questi tempi, di queste bombe. Di questi oè oè, unici antimissile e anti pazzia per troppi cervelli malati.