Giornale di Brescia
Abbonati
StorieSalute e benessere

Cure a domicilio: «Per mia madre la casa resta il posto migliore»

Barbara Fenotti
A parlare è il figlio di una donna residente a Sarezzo, seguita dal Servizio di assistenza domiciliare
Le mani di una donna anziana
Le mani di una donna anziana
AA

«Mia madre ha 82 anni, non è più completamente autonoma ma sta ancora bene e, soprattutto, può stare a casa sua grazie all’aiutante che viene messa a disposizione dal Comune». A raccontarlo è il figlio di una donna residente a Sarezzo, seguita dal Servizio di assistenza domiciliare (Sad). Una scelta che, spiega, ha permesso di mantenere un equilibrio prezioso tra bisogno di aiuto e qualità della vita». La signora è semi autosufficiente: riesce a svolgere alcune attività quotidiane, ma necessita di supporto nella cura della persona e nella gestione di alcuni momenti della giornata.

La testimonianza

«Il Sad la segue con regolarità – racconta il figlio –. Gli operatori sono puntuali, preparati e hanno costruito con lei un rapporto di fiducia. Per noi è una sicurezza». Restare nel proprio ambiente familiare fa indubbiamente la differenza. «A casa ha le sue abitudini, i suoi spazi, i ricordi, e questo le dà serenità e la aiuta a restare attiva - continua l’uomo –. Con l’assistenza domiciliare riesce a condurre una vita molto simile a quella che aveva quando era completamente autosufficiente».

Anche per la famiglia il servizio rappresenta un sostegno concreto, dal momento che sapere che non è sola e che c’è una rete attorno a lei permette ai figli di conciliare lavoro e presenza. Per il figlio della signora il Sad è una risposta che guarda oltre l’emergenza. «Finché sarà possibile, crediamo che per lei la casa resti il posto migliore. E, grazie a questo servizio, oggi lo è davvero».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
cure a domicilioanzianifragiliSarezzo
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario