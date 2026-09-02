Magneti, timer e algoritmi: dentro le gare del cubo di Rubik

Ovvero le competizioni di speedcubing. Il 18enne camuno Alessandro Calzoni, che ha già ottimi piazzamenti nella categoria Megaminx, è a caccia di nuovi record. Non è il solo: tra prove alla cieca e kit ingegneristici, crescono gli appassionati del rompicapo