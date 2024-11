Il mago del cubo di Rubik: Alessandro a 16 anni è pluricampione italiano

Giuliana Mossoni

Il giovane camuno ha organizzato, con l’associazione Cubing Italy, una due giorni di gare chiamata «Camuni al cubo»

Ha solo sedici anni ed è già pluricampione italiano di cubo di Rubik. Per questo Alessandro Calzoni, che vive tra Breno e Malegno, ha organizzato, con l’associazione Cubing Italy, una due giorni di gare chiamata «Camuni al cubo», in programma il 16 e 17 novembre nella palestra comunale di via Corta 3 a Malegno. Alessandro ha iniziato a cimentarsi con il rompicapo quasi per noia, durante la pandemia, nelle lunghe giornate delle lezioni online e dei pomeriggi passati in camera. Sul suo comodino er