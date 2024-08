Celestina festeggia 107 anni: è la terza persona più longeva di Brescia

Marco Papetti

Applausi, musica, fiori e torta nella Rsa Casa di Dio. La centenaria: «È un bel traguardo»

2 ' di lettura

107 candeline per Celestina

A centosette anni e un giorno, è la terza persona più longeva di Brescia: tanto per fare un esempio, quando Celestina Marconi venne al mondo, il 27 agosto 1917, la battaglia di Caporetto non era stata ancora combattuta. Sembra incredibile, eppure la nascita di questa signora di Corteno Golgi precede di alcuni mesi eventi storici che oggi studiamo sui libri: ma Celestina è ancora tra noi, cortese e sorridente, ospite della Rsa Casa di Dio, dove ieri gli è stata dedicata una festa di compleanno in