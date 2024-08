A Cellatica i 102 anni di Concetta, una vita per la famiglia

Concetta Manfredino ha celebrato il suo 102esimo compleanno con una festa intima nella sua abitazione in via dei Castagneti, circondata dall’affetto di parenti e amici. La signora Manfredino, classe 1922, in questa giornata speciale, ha ricevuto anche la visita del sindaco Marco Marini, che ha voluto omaggiarla a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità.

Concetta si è detta contenta di ricevere tutte queste attenzioni e di vivere il suo 102esimo compleanno con le persone che più ama. Durante l’incontro, Concetta - una mente lucida e vivace - ha condiviso alcuni ricordi della sua lunga vita, caratterizzata dall’amore per la sua famiglia.

Nonostante il dolore per la perdita prematura del marito, la signora ha saputo affrontare le difficoltà con il sorriso e la determinazione che l’hanno sempre contraddistinta. Grande appassionata di musica, Concetta non rinuncia ad ascoltarla, sebbene utilizzi le cuffie a causa di un leggero calo dell’udito.

Con il suo spirito indomito, ha già dato appuntamento ai festeggiamenti del prossimo anno. Cellatica si conferma ancora una volta un luogo di longevità, vantando ben tre ultracentenarie e un gran numero di ultranovantenni pronti a varcare la soglia dei cento anni.