Scrittrice a 93 anni, Carmela Colombi pubblica il suo libro di fiabe

C’è Marisella che voleva un tablet per entrare in «un mondo che l’affascina». E poi c’è Sandro che ha chiesto un abbonamento a Sky per vedere le partite di calcio. Persone ultranovantenni che vivono l’attesa di realizzare un sogno a lungo cullato grazie al progetto «I Nipoti di Babbo Natale» riservato alle Rsa a livello nazionale. Ogni desiderio è una storia da scoprire. Un’occasione straordinaria per gli ospiti di poter esprimere un sogno nascosto. Ritrovare speranza nel futuro e sentire che qualcuno pensa a loro e alla loro felicità.

Leggi anche I nipoti di Babbo Natale: quando sono i nonni a scrivere letterine

La bellezza e la forza del progetto stanno innanzitutto nella possibilità, che viene data agli anziani, di poter esprimere un desiderio. Può sembrare una cosa banale, ma per gli ospiti di una casa di riposo, in una fase della vita in cui sono principalmente altri a decidere per loro, riscoprire una dimensione di ascolto di sé e di legittimazione di un desiderio, è qualcosa che può portare nuova linfa e nuova vita. «I Nipoti di Babbo Natale» sono quindi l’opportunità di portare emozioni e calore reali.

Il personaggio

C’è anche Carmela Colombi, 93 anni, insegnante di lettere una vita intera, che da qualche stagione vive i suoi giorni nella Rsa Luzzago della Fondazione Casa di Dio.

La consegna del libro alla sua autrice - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Ieri ha realizzato il suo sogno: vedere finalmente pubblicato il suo libro di favole rimasto nel cassetto sino ad ora. Il suo «Nipote di Babbo Natale» è stato Nicola Grande, di nome e di fatto, che spinto dalla moglie si è interessato all’iniziativa ed ha pubblicato in veste patinata «Nel mondo della fantasia», 33 fiabe inedite in 138 pagine illustrate firmate da Carmela Colombi che nel salone della Rsa, attorniata dai tanti anziani residenti, ha visto il frutto della sua fantasia trovare corpo ed essere destinato a rallegrare tanti bambini che leggeranno le sue bellissime fiabe.

Nicola, 50 anni e una famiglia attenta alle necessità degli altri, grafico di professione è arrivato dalla sua città, Pavia, per esaudire con tanta gioia nel sorriso e negli occhi il desiderio della professoressa.

Il libro di favole - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

«Ho passato tutta la mia vita a scrivere favole e poesie riempiendo quaderni di mondi colorati. Il mio più grande desiderio era pubblicare le mie creature così da lasciare un ricordo tenero a chi verrà dopo di me». Carmela, smagliante come non mai, ha tenuto tra le sue mani il libro dalla copertina rosa con orgoglio e gioia, mentre Nicola raccontava come era venuto a conoscenza del progetto dell’associazione «Un sorriso in più» onlus di Como che da molti anni lo ha diffuso a livello nazionale.

«Ci sono ancora tanti desideri inespressi, lì negli elenchi dei “Nipoti di Babbo Natale” –ha ricordato –, ma piace pensare, forse sognare, che ogni anno ce ne saranno sempre meno perché molti più nipoti sceglieranno di adottare un nonno e di volere un Natale speciale per qualcuno».

Apprezzamento e grandi applausi sono scaturiti dai presenti che hanno seguito la semplice cerimonia presieduta dalla direttrice generale della Fondazione, Stefania Mosconi che non ha nascosto la soddisfazione di aver ottenuto un risultato stimabile e aver reso felice una signora che per tutta l’esistenza ha insegnato a decine di generazioni l’amore per la cultura e il bello.