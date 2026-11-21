Quando all’Università di Brescia il professor Claudio Teodori scopre che una sua studentessa si è addormentata proprio al primo banco non la sgrida, semmai l’ascolta. Ed è così che entra nello straordinario mondo di Bassmala Drissi, classe 2003, una delle più forti karateke al mondo. Originaria della provincia di Bergamo, tutti i giorni si sveglia all’alba per prendere il treno ed essere puntuale alle lezioni. La sera, tornata a Bariano, prima di andare a casa passa in palestra ad allenarsi ed insegnare ai giovani allievi. E nei fine settimana si è anche trovata un lavoretto per non essere di peso ai genitori. Comprensibile che prima o poi crollasse per la stanchezza.
È lo stesso docente a prospettarle il percorso del dual career concepito ad hoc per chi svolge attività agonistica ad alto livello: data degli esami concordata, la possibilità di essere seguiti da un tutor e soprattutto di poter alloggiare nella nostra città, nelle abitazioni messe a disposizioni dall’ateneo. «E allora la mia vita è davvero cambiata – ammette Bassmala – perché tutti i miei interessi si sono concentrati qui. Corsi e studio di giorno e la possibilità la sera di allenarmi nella palestra del Cus».
Il traguardo
Come ha sempre fatto, Drissi capitalizza al meglio il tempo a disposizione: ne ha sempre avuto troppo poco. E nel 2025 le riesce l’impossibile, superare – tra una gara e l’altra – ben 11 esami di Economia e gestione aziendale e di conseguire la laurea triennale, naturalmente con il professor Teodori come relatore con una tesi che in un certo senso ha precorso i tempi («Come viene gestito il budget all’Olimpiade Milano Cortina») perché poi si è scoperto che i Giochi «a costo zero» in realtà hanno prodotto valanghe di debiti. «Intanto svolgevo il mio tirocinio nello studio di un commercialista e la sera lavoravo in pizzeria».
L’infanzia
Vivere a 100 all’ora per Bassmala, sostenuta da una inesauribile energia, è anche il modo per lasciarsi alle spalle una infanzia non sempre felice. «Alle elementari ho avuto grossi problemi di inserimento e non solo perché ero figlia di stranieri. Esile di costituzione, ero facile bersaglio degli sfottò di tutti e sono anche stata costretta a cambiare scuola». Lo sport è stata la sua ancora di salvezza. «Mi muovevo sempre, ho praticato basket, nuoto, tamburello, frequentavo pure corsi di teatro». Il suo fisico si è sviluppato, non ancora la forza mentale. «Dentro mi sentivo fragile, la mia sensibilità era scossa dai ricordi». Poi l’incontro che ha cambiato tutto.
La svolta
Un giorno mamma portò lei e i due fratelli a Calcio, per provare il karate. Finita la prima lezione, l’istruttore Lauro Alghisi si rivolse alla signora e le chiese se Bassmala avesse mai praticato la disciplina, colpito dalla disinvoltura con cui si muoveva sul tatami. Ed è grazie all’intuizione di un grande allenatore che Drissi ha poi scalato in fretta le classifiche nazionali e poi quelle mondiali e già a 11 anni ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di Trieste, portata lì, con altri atleti, dal suo istruttore in camper.
Oggi che prende gli aerei per i tornei internazionali, Drissi ricorda con dolcezza quella esperienza. «Fu in effetti la mia prima vera e propria trasferta, l’emozione era altissima. Poi entravo sul tatami e cambiavo faccia. Volevo dimostrare agli altri e a me stessa di poter primeggiare in qualcosa nella vita». Oggi è il mondo a guardare lei dal basso in alto ed è stata Brescia a proiettarla lassù, ai vertici del karate internazionale. «Devo tutto a questa splendida città, il mio sogno è viverci. Ho costruito amicizie, coronato i miei sogni, persino conquistato le nonne dei miei amici. Una volta - sorride - una di loro ha dato la paghetta anche a me».
Ora Bassmala vive e si allena in Veneto dove sta completando gli studi e la sua carriera agonistica è in continua ascesa, poche settimane fa ai Mondiali in Slovenia ha centrato ben quattro podi (un oro, due argenti e un bronzo). A poco meno di 23 anni ha già seminato tanto, la aspetta un grande raccolto. Ma se si guarda indietro, ogni tanto è scossa da qualche cattivo ricordo e dai troppi «Non ce la farai mai» che si sentiva dire da chi non la capiva. Invece ce l’ha fatta Bassmala, accidenti se ce l’ha fatta…