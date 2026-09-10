Dalla Calabria alla Valsabbia, la rinascita di Rocco Brando nel tennis

Un riconoscimento nella sua città di origine per celebrare un percorso sportivo fatto di costanza, sacrificio e risultati importanti. Rocco Brando, classe 1975 e da anni di casa a Sabbio Chiese, è stato premiato nei giorni scorsi a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, per i successi conseguiti nel tennis su carrozzina e per aver portato il nome della sua città natale nel panorama sportivo nazionale.
Sorpresa
A consegnargli il riconoscimento sono stati il sindaco Giovanni Calabria e l’assessore allo Sport Francesco Trentinella, in un momento arrivato quasi inaspettatamente. «Sono tornato in Calabria per caso – racconta Brando –. Si vociferava di una possibile premiazione, ma non era previsto che scendessi. Per alcuni problemi familiari sono dovuto tornare nella mia terra d’origine e alla fine si è creata questa occasione». Un premio di cui si parlava già dallo scorso anno e che l’atleta 51enne ha accolto con piacere anche per l’opportunità di conoscere il nuovo sindaco.
«Siamo in molti ad andare via, anche all’estero, per inseguire i nostri sogni e quando qualcuno riesce a distinguersi il Comune cerca di valorizzarlo come espressione dell’eccellenza di Palmi fuori da Palmi. Ringrazio la mia città e i miei concittadini che mi sostengono a cuore aperto». Dal 2000 Brando vive in Valsabbia, territorio in cui ha costruito una seconda casa e dove presta servizio come funzionario di segreteria all’Istituto «Giacomo Perlasca» di Vobarno.
Il cuore in due Regioni
È qui che prosegue anche il suo percorso sportivo, vestendo i colori del Tennis Club Sabbio Chiese, senza mai perdere il legame con la Calabria. «Ormai ho il cuore in due regioni, la Calabria mi ha cresciuto e formato, la Lombardia mi ha accolto e rafforzato. Devo molto ad entrambe», ci tiene a ricordare. Un legame con due territori che accompagna anche una crescita sportiva sempre più evidente.
Dopo un gravissimo incidente nel maggio 2019, Brando ha scelto di ripartire dallo sport, trasformando la difficoltà in energia per guardare avanti. Da allora ha scalato la classifica italiana del tennis su carrozzina, fino a raggiungere il quinto posto nazionale dopo essere stato 21esimo appena un anno fa, confermandosi tra i protagonisti della disciplina.