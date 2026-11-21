La sua America la sognava fin da bambina, sui banchi delle scuole elementari a Milzanello. E alla fine l’ha trovata sedici anni fa a New York, dove è approdata per studiare cinematografia all’iconica New York Film Academy. Doveva essere un trasferimento temporaneo e invece Maria Cabra è ancora lì, a illuminare i set del cinema e delle serie tv. La 45enne bresciana è un gaffer – cioè capo elettricista sul set –, camera operator e cinematographer di riconosciuto talento. Ha lavorato a progetti importanti, come il film «The Velvet Underground» di Todd Haynes, accanto a un maestro della luce come Ed Lachman, e il documentario «NYC Point Gods», candidato agli Sports Emmy Awards nel 2023, ma anche in produzioni che hanno coinvolto star come Robert De Niro, Barack Obama, Billy Joel, Dua Lipa o Marina Abramovic. Non solo. Ha prestato sovente le sue competenze anche a importanti istituzioni culturali, come il MoMA, il Metropolitan e il Whitney Museum. L’abbiamo intercettata fra un set e l’altro per farci raccontare una carriera che sfida il genere e i limiti geografici.
Maria, qual è il percorso che da Brescia l’ha portata a lavorare sui set di New York?
Sono cresciuta a Leno, frequentando le scuole elementari a Milzanello, le medie a Gottolengo e le superiori a Brescia. Poi mi sono trasferita a Milano per studiare Disegno industriale al Politecnico, dove mi sono innamorata della fotografia: in un momento di crisi e forte solitudine ne ho scoperto la forza espressiva ed è diventata uno strumento per esternare la mia emotività. Mi ha aiutata a capire che anche nel buio esiste una luce. Dopo i corsi a Forma con Maurizio Montagna e alcune esperienze come assistente fotografa sono partita per studiare cinematografia alla New York Film Academy. Qui ho continuato ad alimentare la mia creatività frequentando i workshop dei due fotografi Magnum Alex Webb e Rebecca Norris Webb. New York era il mio sogno fin da bambina, anche se il trasferimento a lungo termine non era programmato: finito il corso ho iniziato a lavorare sui set e, progetto dopo progetto, sono ancora qui.
Molti sognano il cinema pensando alla regia o alla recitazione. Lei ha scelto invece il reparto luci ed elettricità. Come è nata questa passione?
Studiando cinematografia ho capito subito che quel mondo poteva rappresentare il completamento naturale del mio percorso: è un’arte che richiede competenze tecniche oltre a quelle creative e racchiude elementi che avevo già approfondito, come fisica, matematica, percezione dello spazio, pianificazione e progettazione. I miei primi lavori sul set sono stati nel reparto camera, ma nelle produzioni più piccole montavo spesso anche le luci e mi sono resa conto di avere meno esperienza in quel settore. Mi sono quindi concentrata sui ruoli di elettricista, capo elettricista e capo macchinista. Ho affinato il lavoro di gaffer sul campo e sono convinta che l’essere stata operatrice e capo elettricista mi renda oggi una cinematographer migliore.
Quello degli elettricisti e dei macchinisti è tradizionalmente un ambiente a forte prevalenza maschile. Come è stato farsi strada da donna e per di più italiana?
Sono donna, ma sul lavoro non ho mai pensato a me stessa in questi termini né chiesto trattamenti particolari: ho sempre cercato di confrontarmi con i colleghi sullo stesso piano, senza tirarmi indietro. Un lavoro tecnico come quello delle luci richiede anche forza fisica, che ho sviluppato sul campo, pur sapendo che quando serve chiedere aiuto è segno di intelligenza e non di debolezza. Alla fine conta soprattutto l’atteggiamento: ho sempre cercato di essere affidabile, precisa e instancabile, unendo rigore e umorismo. Quando dimostri competenza, professionalità e rispetto delle gerarchie, il fatto di essere donna passa in secondo piano. E forse il mio sangue bresciano da lavoratrice ha dato una mano.
Nel corso della sua carriera ha lavorato accanto a grandi nomi del cinema e della cultura. C’è stato un maestro che ha inciso in modo particolare sulla sua formazione?
Lavorare con Ed Lachman mi ha formata profondamente, non soltanto dal punto di vista professionale ma anche umano. Con lui ho maturato la pazienza, l’attenzione al dettaglio e il modo di affermarsi con fermezza senza perdere la gentilezza. Quando ho lavorato come capo elettricista per «The Velvet Underground» conoscevo già bene il suo modo di lavorare e osservarlo sul set è stata una continua fonte di ispirazione. Abbiamo poi collaborato di nuovo a un progetto fotografico, approfondendo il nostro rapporto. Nel nostro settore esistono inevitabilmente alti e bassi: la sua forza tranquilla e la sua determinazione sono state fondamentali nei momenti più difficili della mia carriera, ricordandomi di non perdere fiducia nei periodi più complessi.
Nell’immaginario collettivo il cinema americano coincide con Hollywood. Lei ha costruito invece la sua carriera a New York, tra cinema, musica e arte contemporanea. È stata una scelta precisa?
New York offre opportunità straordinarie in molti ambiti: è un punto d’incontro per arte, musica, teatro, moda e finanza che genera un ecosistema creativo unico, centrale soprattutto per le serie tv e il cinema indipendente. La mia è stata una scelta consapevole, legata al fascino che esercitava su di me fin da bambina. Non escludo in futuro di lavorare a Los Angeles o altrove: sono aperta alle opportunità che si presenteranno.
Tornare in Italia è mai stato nei piani?
L’idea di tornare per singoli progetti è assolutamente possibile. Oggi, però, la mia casa è New York: vivo qui da sedici anni e un trasferimento definitivo significherebbe ricostruire da zero una parte importante della mia vita professionale. In ogni caso ho creato forti legami con il cinema italiano, collaborando con produzioni italiane a New York, come nel caso di «The Penitent» di Luca Barbareschi. E mi è capitato di mettere in contatto produzioni americane con professionisti italiani per progetti girati nel nostro Paese.