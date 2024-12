Spiedo e guerra, quando Gianni Agnelli veniva a Brescia

Tonino Zana

L’Avvocato coltivò per tutta la vita l’amicizia con chi lo aveva salvato nella campagna d’Africa. Visite in Valtrompia, Valsabbia e a Orzinuovi

6 ' di lettura

Nella foto, da sinistra, Bologna, Agnelli e Bugatti

Nella guerra d’Africa Gianni Agnelli fu salvato da alcuni bresciani durante i bombardamenti inglesi e a loro fu grato per la vita guadagnata e per tutto il resto della sua esistenza; incontrò i suoi salvatori, due volte l’anno, per mezzo secolo, talvolta nel Bresciano, qualche volta a Villar Perosa. Anche i millennial sanno chi è Gianni Agnelli, l’avvocato per eccellenza, l’ultimo «re d’Italia» nel mondo. Capo della Fiat, imperatore della Juve, andò in guerra a vent’anni, figlio di quella cultur