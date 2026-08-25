Dai banchi al lavoro: il teatro sostiene la scuola in Burundi

Risate per far del bene. «Nà bèla sfregadìna e…» è la commedia comica in due atti, patrocinata dal Comune di Verolanuova, che andrà in scena giovedì alle 21, in piazza Libertà a Verolanuova. Ad esibirsi la compagnia dei «I Culur dei True Colors» con lo spettacolo per raccogliere fondi per l’associazione «Amici delle Suore operaie in Burundi».
L’affetto
Verolanuova ha un legame speciale con le Suore operaie, in quanto il fondatore dell’ordine, Sant’Arcangelo Tadini era proprio nativo di Verolanuova. Non solo: della vicina Borgo San Giacomo è originaria suor Erika Guaragni, religiosa che a Mugutu, in Burundi, si occupa della gestione della scuola dedicata proprio a San Tadini.
Ad accogliere l’appello delle missionarie ad organizzare l’evento di raccolta fondi sono stati i Giovani X Verola e Gabriele Pè, della Gelateria Mille. Pè, compaesano e amico di suor Erika, è stato più volte in Burundi tra i ragazzi della scuola alberghiera per insegnare loro a fare il gelato e a lavorare le materie locali, esperienza che gli ha permesso di conoscere da vicino le esigenze della scuola.
La scuola
Le offerte andranno a sostenere i progetti della missione di Mugutu, località a pochi chilometri da Gitega. Qui ci sono la scuola professionale di cucina, di cucito e un liceo tecnico a indirizzo alberghiero di tre anni che prepara i giovani all’esame di Stato per poi andare all’università. I corsi annuali permettono, invece, l’inserimento nel mondo del lavoro.
«La scuola- racconta Suor Erika- è dedicata al nostro fondatore Tadini ed è attiva dal 2011. Ci permette di formare tanti giovani che possono trovare nuove opportunità di vita nel mondo del lavoro. Lo scorso anno avevamo 120 ragazzi e ragazze iscritti e gli studenti e le famiglie ci stanno apprezzando tanto che le iscrizioni aumentano ogni anno. A tal fine nel 2025 è stato realizzato un piccolo collegio per 60 giovani ragazze, per dare loro un luogo dove studiare serenamente e avere attenzione a livello educativo.
Abbiamo dei sogni che vorremmo trasformare in realtà: ci piacerebbe aprire altre sezioni per dare più possibilità formative anche di diverso tipo e accogliere più studenti. In futuro dovremo certo migliorare la situazione idrica perché aumentando l’utenza abbiamo bisogno di più acqua. Abbiamo idee da rendere concrete e sono un nostro sogno, ma se si sogna per gli altri, il Signore benedice queste cose e un grande grazie va ai tanti amici che ci sostengono perché con noi credono in questi sogni». Ogni progetto messo in atto dalle suore in Burundi ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita e combattere la povertà. Per aiutare le Suore operaie, oltre a passare a Verolanuova il 27 agosto alle 21, si può visitare il sito amicisuoreoperaie.it/come-contribuire.