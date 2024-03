Da Verolanuova al Burundi per insegnare agli studenti a fare il gelato

Gabriele Pé ha fatto lezione agli studenti dell’Alberghiero Tadini di Mugutu, invitato dalla suora bresciana Erika Guaragni

3 ' di lettura

Gli studenti del Burundi a lezione di gelato

«Quando sono stata nella sua gelateria, a Verolanuova, e ho assaggiato il suo gelato gli ho proposto di venire in Burundi a insegnare ai nostri allievi come si fa. Lui mi ha detto: "Va bene, vengo". Pensavo fosse una frase di circostanza: tanta gente, quando sono in Italia, mi risponde così, poi tra il dire e il fare... Lui, invece, è venuto davvero». A raccontarlo, da Mugutu, è suor Erika Guaragni. La gelateria di cui parla è la Mille e il gelataio si chiama Gabriele Pè. Originaria di Borgo San