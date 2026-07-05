Andrea Cartapani, l’ingegnere bresciano che spiega le auto sui social

La grande passione per le auto, quella per l'ingegneria e la voglia di capire come funzionano le cose. È dall'unione di questi tre elementi che nasce il progetto di Andrea Cartapani, trentenne bresciano residente in città, ingegnere dei materiali e creator digitale. Con il profilo Andrea Cars & More ha costruito una community che oggi conta 144mila follower su Instagram, 63,3mila su Facebook e oltre 1,6 milioni di like su TikTok, oltre a 171 mila iscritti su YouTube. Un percorso iniziato quasi per gioco e trasformato, con il tempo, in un vero lavoro.
«Questa attività nasce dall'unione di due mie passioni – spiega –: l'ingegneria e le auto. Quella per i motori me l'ha trasmessa mio papà. Non lavorava nel settore, ma in casa ci sono sempre state riviste come Quattroruote e da bresciani la partenza della Mille Miglia era un appuntamento fisso». Fin da bambino, però, Cartapani coltivava anche una spiccata curiosità verso il funzionamento degli oggetti. «Smontavo qualsiasi elettrodomestico si rompesse in casa. Non per aggiustarlo, ma perché volevo vedere cosa ci fosse dentro».
I dettagli tecnici (che contano)
Dopo il liceo scientifico e la laurea in Ingegneria dei Materiali a Milano, nel 2019 decide di aprire la sua pagina Instagram. Inizialmente pubblica fotografie scattate durante rally ed eventi automobilistici, ma ben presto comprende che per emergere serve qualcosa di diverso. «La svolta è arrivata quando ho iniziato a spiegare gli aspetti tecnici delle auto. Ho applicato la mia curiosità del voler capire come funzionano le cose ai contenuti che pubblicavo».
Un format che ha incontrato il favore del pubblico e ha permesso ai suoi canali di crescere rapidamente. «Le auto che mi piacevano non potevo permettermele – sottolinea sorridendo – Così ho pensato di costruire un'attività che mi consentisse almeno di viverle da vicino, partecipare agli eventi e raccontarle».
La trasformazione del progetto in professione è arrivata alcuni anni dopo la laurea. «L'ho fatto fin dall'inizio con l'obiettivo che potesse diventare un lavoro. Mi informavo, seguivo podcast e video su come creare contenuti efficaci, far crescere una community e raggiungere nuovo pubblico. Poi è servita anche una buona dose di fortuna, ma sicuramente avere un metodo e lavorare con costanza è stato fondamentale».
Il sogno Quattroruote
Tra le soddisfazioni più grandi c'è la collaborazione con Quattroruote, la rivista che lo ha accompagnato fin da bambino. «Per me è stato incredibile. Sono passato dal leggerlo in casa all'essere contattato per spiegare gli aspetti tecnici delle auto anche sui loro canali social». Un rapporto che prosegue ancora oggi e che recentemente gli ha permesso di seguire da vicino anche la Mille Miglia. «L'abbiamo vissuta praticamente dall'interno come auto media, seguendo tutto il percorso».
Oggi Cartapani continua a dedicarsi ai propri canali social e alle collaborazioni nel settore automotive, mantenendo lo stesso obiettivo che lo aveva spinto a iniziare: raccontare il mondo dell'automobile con competenza tecnica e passione.