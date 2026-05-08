A piedi da Poncarale a Genova per l’Adunata nazionale degli alpini

A piedi da Poncarale a Genova con l'orgoglio alpino calato sul capo. È l'avventura che anche quest'anno si è ripetuta per la penna nera Valter Papa, fotografo di professione, e per un suo collega del Gruppo locale, che hanno affrontato la lunga camminata verso l’Adunata nazionale.

Loading video... Le voci dei bresciani a Genova «Siamo arrivati a Genova ieri, giovedì, ma il nostro percorso è stato solo il preludio alle emozioni che regalerà questa adunata nella Superba. La gente ci ha accolto con abbracci e senso di fraternità, assorbendo in un attimo tutta la polemica dei giorni scorsi».