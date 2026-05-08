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A piedi da Poncarale a Genova per l’Adunata nazionale degli alpini

È la sfida accettata e vinta dalla penna nera Valter Papa e da un suo collega: «Il nostro pensiero a chi è andato avanti e all’evento di Brescia del 2027»
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Adunata degli alpini: a piedi da Poncarale a Genova
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Adunata degli alpini: a piedi da Poncarale a Genova

A piedi da Poncarale a Genova con l'orgoglio alpino calato sul capo. È l'avventura che anche quest'anno si è ripetuta per la penna nera Valter Papa, fotografo di professione, e per un suo collega del Gruppo locale, che hanno affrontato la lunga camminata verso l’Adunata nazionale.

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Le voci dei bresciani a Genova

«Siamo arrivati a Genova ieri, giovedì, ma il nostro percorso è stato solo il preludio alle emozioni che regalerà questa adunata nella Superba. La gente ci ha accolto con abbracci e senso di fraternità, assorbendo in un attimo tutta la polemica dei giorni scorsi».

Ora il relax con i fratelli di corpo, tra genovesi accoglienti e tanti amici ritrovati. «Certo il nostro pensiero va a chi è andato avanti e all’adunata di Brescia del 2027: un sogno, un obbiettivo, una soddisfazione». In quella data il tratto da percorrere a piedi tra Poncarale e Brescia sarà molto più breve, ma sulle spalle resta il fardello di una grande Adunata che renda merito all'orgoglio alpino delle nostre terre.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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