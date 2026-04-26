Volley, Vobarno vince e vola in B1 con due giornate di anticipo

Con una nuova storica pagina per Vobarno e per la pallavolo bresciana. Si chiude così la 24esima giornata di B femminile, con la Nuova Bstz Omsi Vobarno che si prende la scena conquistando la promozione in B1 con due giornate di anticipo, raggiungendo un traguardo mai tagliato prima.

E mentre la formazione valsabbina festeggia e brinda, Brescia Volley spera, grazie al punto strappato alla seconda della classe e alla posizione difesa in ottica play off. In B1 invece si soffre con Torbole che non riesce a portare ossigeno alla causa salvezza e la già retrocessa Promoball che incassa la 22esima sconfitta stagionale.

Il salto

Guardando alla terza promozione in quattro stagioni di Vobarno, questa arriva con un perentorio 3-0 in casa di Lurano che le consente di volare a +7 sull’inseguitrice, la Volley Academy V&V, ed essere, a due giornate dal termine, ormai irraggiungibile. Per la squadra guidata da coach Gianluca Signorelli, che lo scorso anno aveva vestito i panni di matricola terribile, chiudendo ottava la prima stagione in categoria, il cambio d’abito è dunque di quelli sfavillanti.

«Questa promozione è molto inaspettata – ammette il tecnico – avevamo costruito una squadra per fare meglio dell’anno scorso, ma mai avremmo pensato di centrare il salto e con due giornate di anticipo. Tutto questo è sicuramente molto bello e frutto del tantissimo lavoro di un gruppo giovane, non abituato a giocare questo tipo di campionati. A far la differenza è stata la continuità: su 24 partite abbiamo fatto punti in 23, e ora abbiamo colto il decimo successo consecutivo. Devo ancora realizzare quel che siamo stati capaci a fare, ma certamente il merito è di tutti, delle ragazze e del mio staff, arma in più per questo risultato. Ora ce la godiamo, poi cominceremo a capire come muoverci per la B1».

«Siamo orgogliosissimi – sono le parole della presidente Caterina Magri – volevamo migliorare l’ottavo posto della scorsa stagione. Festeggiamo, invece, la terza promozione in quattro anni e non possiamo che essere molto molto felici. Bravissime le ragazze, valore aggiunto lo staff capeggiato da Signorelli. Credo che la nostra forza sia l’ambiente, sereno, caloroso, con una conduzione a livello familiare che pone al centro la persona e che consente di far esprimere ciascuno al meglio, alzando sempre l’asticella. Ora vedremo che succederà».

Brescia Volley

Il Brescia Volley punta i play off - Foto Romano

Continua a sperare di potersi giocare il salto in B1, anche se passando dai play off, il Brescia Volley, che cede al tie break alla Volley Academy V&V, e con il punto guadagnato si mantiene terzo e porta a 3 quelli di vantaggio su Lurano, vittima della capolista. La sfida con la compagine valtellinese si decide con i parziali di 21-25, 25-12, 22-25, 25-15, 10-15.

La classifica

Girone B: Nuova Bstz Omsi Vobarno punti 57, Volley Academy V&V 50, Brescia Volley 44, Asd Volley Lurano 41, Recoaro Como 40, Volley Barzanò 39, Electro Adda Olginate 37, Trentino Energie Argentario 37, Pallavolo Zanica 36, Valpala Evoca 35, Cartiera dell’Adda 34, Smk Busto Motor Company 26, Studio55 AtaTrento 23, Asd Lagaris 5.

Serie B1

Soffre e spera pure Torbole Casaglia, ma su versanti diametralmente opposti. La Idras perde 3-1 davanti ai propri tifosi contro l’Orotig Peschiera e scivola in quartultima posizione, nelle acque agitate della lotta salvezza. Le due giornate che restano ancora da giocare, prima con la diretta concorrente Cortina Express Imoco, e poi con Vicenza, si preannunciano delicatissime.

Senza più nulla da chiedere alla sua stagione, cede infine 3-0 la Promoball Sanitars sotto i colpi della Don Colleoni Bergamo. In casa delle orobiche, il sestetto biancorosso riesce ad opporre ben poca resistenza, lasciando i set alle avversarie per 25-11, 25-23, 25-10.

La classifica

Girone C: Azimut Giorgione* punti 66, Banca Annia Aduna* 62, Smapiù Arena Volley 56, Gps Volley Group Schio 41, Orotig Peschiera 39, Pallavolo Picco Lecco 36, Volksbank Vicenza 32, Pallavolo Don Felice Colleoni 29, Cortina Express Imoco 29, Brembo Volley 27, Idras Torbole Casaglia 26, Isuzu Cerea 26, Rothoblaas Volano 25, Promoball Sanitars 7. *una partita in meno