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Volley, serie A2: nette vittorie per Consoli e Valsabbina

Luca Prandini
Nel maschile Brescia si impone 3-0 contro Siena. Nel femminile stesso punteggio per la Millenium contro Costa Volpino
  • Serie A2: le immagini di Costa Volpino-Millenium Valsabbina Brescia
    Serie A2: le immagini di Costa Volpino-Millenium Valsabbina Brescia - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
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AA

Vincono le formazioni bresciane impegnate nei campionati di A2 di pallavolo. Travolgenti vittorie per 3-0 sia per la Consoli Sferc Brescia (maschile) che per la Valsabbina Millenium (femminile), ma dal diverso stato d’animo.

Consoli

Un attacco della Consoli
Un attacco della Consoli

La Consoli Sferc Brescia di Roberto Zambonardi travolge con un netto e inequivocabile 3-0 la mal capitata Emma Villas Siena. Netto il divarsio visto in campo con i bresciani che si impongono per 25-11, 25-21, 25-15. I Tucani incassano la settimana vittoria consecutiva e con ancora un turno da giocare prima di iniziare i play off promozione hanno ancora la possibilità di conquistare la vetta della classifica. Siena per contro frana in serie A3, al termine di una stagione disgraziata e tormentata.

Domenica prossima la Consoli va a far visita a Porto Viro. Serve una vittoria, tenendo un occhio al risultato tra Ravenna e Pineto. In caso di successo dei romagnoli i bresciani potrebbero completare una straordinaria rimonta iniziata un mese e mezzo fa, con 11 punti da recuperare.

Valsabbina

Nel femminile la Millenium espugna il campo di Costa Volpino per 3-0 (25-20, 25-23, 25-21). Una vittoria che lascia però un po’ di amaro in bocca. Dopo 16 vittorie consecutive, la settimana scorsa le Leonesse perdendo a Roma si sono fatte superare in classifica da Talmassons. Le friulane nell’ultima giornata della Pool Promozione hanno vinto proprio Roma per 3-0, vanificando il successo delle bresciane. Per tanto, Talmassons promossa in A1, mentre la Valsabbina dovrà affrontare i play off promozione, ai quali accedono le squadre dalla seconda alla nona posizione della Pool Promozione. Nei quarti di finale Brescia affronterà l’Itas Trentino giocando fuori casa la gara di andata nel prossimo fine settimana.

La gara di ritorno è in programma il 1° aprile al PalaGeorge di Montichiari, con eventuale golden set.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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