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Rimpianto Valsabbina, per il salto in A1 di volley serve l’impresa

Francesca Marmaglio
Dopo il sorpasso subito da Talmassons, domenica deve solo vincere e sperare, non come accadde nel 2018
Momento complicato per la Valsabbina Brescia dopo la sconfitta di Roma - Lega Volley © www.giornaledibrescia.it
Momento complicato per la Valsabbina Brescia dopo la sconfitta di Roma - Lega Volley © www.giornaledibrescia.it
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Prima di intristirsi troppo – anche se il rammarico c’è ed è giusto ci sia – bisognerebbe tener ben presente quello che coach Matteo Solforati e la Banca Valsabbina Brescia, hanno ben chiaro da inizio stagione: ottenere la promozione in serie A1, superando un campionato così di livello come quello della A2, è difficile; farlo senza passare dai play off ancora di più.

Tutto vero, ma perdere la testa della classifica (a favore di Talmassons) proprio ad una giornata dalla fine, è normale che possa creare un po’ di rabbia, una pesante insonnia notturna e mal di stomaco.

Duro colpo

La sconfitta contro Roma ha fatto male. Alla classifica, ma anche al morale: se non altro perché per ben due volte all’interno della partita - riconoscendo comunque la bravura delle avversarie - le bresciane si sono complicate la vita da sole.

La pressione del dover vincere ha fatto sì che le giallonere cominciassero il primo set un po’ contratte e impaurite regalandolo di fatto, senza troppi sforzi, alle padrone di casa. Soprattutto, il più grande rimpianto è dedicato al terzo set che Brescia stava vincendo per 24-21 e che invece ha perso 26-24.

Così, mentre la Valsabbina faticava nella Capitale, Talmassons (che fino a quel momento la inseguiva ad un punto) vinceva per 3-0 sul campo di Trento sorpassando così di una lunghezza la squadra di Solforati portandosi a 39 punti.

Incastri

Ad oggi, quindi, l’unico modo perché Brescia possa ottenere la promozione diretta è che vinca in maniera piena domenica (ore 17) in casa di Costa Volpino e che Talmassons perda, anche al tie break contro Roma. Oppure che vince al tie break (due punti) e le friulane perdano senza incamerare alcun punto. A parità di punteggio finale a ottenere la promozione sarebbero le friulane, che chiuderebbero con un quoziente set (che si ottiene dividendo tutti i set vinti con quelli persi) leggermente più alto.

Ci sono quindi solo due strade per la Valsabbina con il grande rammarico che, rispetto alla situazione pre-Roma, ora il destino è nelle mani anche di Talmassons.

Precedente

A Brescia, però, questi finali di fuoco piacciono, lo dice la storia. La promozione in A1 del 2018 (anche in quel caso diretta, senza passare dai play off), infatti, fu ottenuta solo all’ultima giornata della regular season con la squadra bresciana vincitrice su Ravenna al PalaGeorge per 3-1, mantenendo così il margine di un solo punto sulla seconda in classifica (in quel caso Cuneo).

Se la Valsabbina non dovesse trovare la promozione domenica, avrebbe comunque un’altra occasione per guadagnarsi la massima serie, vincendo i play off.

Play off che quest’anno hanno cambiato formula e sono allargati: inizieranno ufficialmente sabato 28 marzo e includono le squadre classificate dalla seconda alla nona posizione. Si comincerà dai quarti di finale con sfide di andata e ritorno (con eventuale «golden set» in caso di parità di punti) e si chiuderò con semifinali e finale che si giocano alla meglio delle tre gare (passa chi ne vince due). Si scoprirà la seconda promossa, quindi, entro il 26 di aprile.

Quindi non tutto è perduto per la Valsabbina, esiste un piano B, anche se il piano A sarebbe molto più bello: la difficoltà, nell’eventualità Brescia dovesse giocare i play off, sarà quella di arrivarci con energie mentali ancora intatte e non con il peso di una mancata promozione diretta.

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