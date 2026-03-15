Volley, A2: la Valsabbina cade contro Roma e perde la vetta

La Consoli Sferc Brescia batte la capolista Pordenone al tie break e resta in corsa per il primato in classifica nel torneo di A2 maschile. Cade invece la Valsabbina Brescia, che invece perde il primo posto in A2 femminile, sul campo di Roma.

La Valsabbina perde la vetta

Dopo 16 vittorie consecutive, la Valsabbina cede contro una agguerrita Smi Roma Volley. La promozione in A1 passerà sempre da Roma, che la prossima settimana accoglierà la nuova capolista Talmassons. Le Leonesse dovranno vincere a tutti i costi a Costa Volpino, nell’ultimo turno della pool promozione.

Dopo un inizio contratto per Brescia (Roma ha chiuso vittoriosamente il primo parziale sul 25-17), la Valsabbina è riuscita a rimettere la gara in equilibrio conquistando il secondo set (16-25). Sull’onda dell’entusiasmo, si è poi portata molto vicina al sorpasso, ma un improvviso blackout proprio negli ultimi minuti ha invertito l’inerzia del parziale, che è stato vinto dalle padrone di casa ai vantaggi (26-24).

Brescia non ha mollato trovando il successo nel quarto set (17-25) e rimandando il giudizio al tie-break, che però è stato vinto da Zannoni e compagne (15-13). Grazie al successo per 3-0 contro Trento, Talmassons scavalca le Leonesse, scivolate così a -1.

La Consoli accorcia sul primo posto

La Consoli festeggia contro Pordenone - © www.giornaledibrescia.it

Tutt’altro umore invece in casa della Consoli Sferc Brescia. Al San Filippo la Tinet Prata Pordenone cada al quinto set, permettendo alla Consoli di portarsi a 3 lunghezze dalla vetta, occupata appunto da Pordenone, agganciato da Pineto. A 3 turni dalla fine della regular season, ci sono ben 4 squadre nello spazio di tre punti (Pordenone e Pineto a 50, Consoli e Ravenna a 47).

Tuttavia, ciò che è emerso dallo scontro d’alta classifica tra Brescia e Pordenone è l’equilibrio tra due squadre che puntano decisamente al salto di categoria. Che i Tucani stiano bene lo si vede sin dall’inizio, bravi a non farsi intimorire dal rientro dell’opposto Gamba, il vero leader dei friulani, assente per infortunio nell’ultimo turno di campionato. Il primo set è equilibrato, con Brescia che sbaglia troppo al servizio, mentre gli avversari sanno gestire meglio i momenti delicati, come nella fase finale, annullando prima un set point alla Consoli, poi murando Berger e costringendo all’errore Cominetti (24-26).

Un momento del match - © www.giornaledibrescia.it

Brescia reagisce e vince senza affanni il secondo set (25-21), ma non approfitta di una buona partenza nel terzo (6-3), calando il ritmo in attacco, e difendendo in modo poco puntuale (22-25). Il quarto set ha un solo padrone, con la Consoli che chiude con un facile 25-10. Al tie break si gioca punto su punto, con Mancini che mette a terra il punto della vittoria eludendo il muro avversario (15-13). Mecoledì torna già in campo la Consoli, impegnata nel turno infrasettimanale sul campo dell’ormai retrocesso Cantù.