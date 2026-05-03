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Volley, serie C: Villanuova vince il derby con Azzano Mella

Vivissima la volata play off nel girone maschile. Nel femminile il Real Volley centra l’accesso agli spareggi, Cologne si salva nonostante il ko
Luca Prandini
Un'azione del Vallesabbia - Foto Instagram/volleyvallesabbia
Un'azione del Vallesabbia - Foto Instagram/volleyvallesabbia

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