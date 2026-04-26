Volley, serie C: dominio bresciano nel campionato femminile

Inizia il conto alla rovescia per una stagione di serie C esaltante per i colori bresciani. Nel campionato femminile, già celebrata la promozione della Leonessa Iseo, un’altra squadra bresciana sale alla ribalta. Si tratta della Zizoli Fontana Real Volley che ipoteca il secondo posto, valido per accedere ai play off. Le bresciane superano l’Intermedia Medole per 3-0, e approfittano del derby tra Vallesabbia e Ateam Collebeato per portarsi a 4 lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici.

Infatti il Valsabbia perdendo contro Collebeato per 3-1 resta al terzo posto, ma vede allontanarsi la possibilità di accedere agli spareggi. Il campionato femminile conferma comunque lo strapotere bresciano, con ben 4 squadre nelle prime 4 posizioni. In chiave salvezza diventa decisiva la vittoria della Faprosid Cologne per 3-0 contro il Millenium Brescia, mentre la capolista Iseo regola per 3-1 Martinengo.

Nel maschile

Nel torneo maschile, la Tecnoace Villanuova non approfitta della sconfitta al tie break della capolista Grassobbio, perdendo in caso al quinto set contro Missaglia. Per i bresciani la promozione diretta in B sarebbe stata di difficile attuazione anche in caso di vittoria. Mentre invece il punto conquistato permette ai ragazzi di Stefano Caldera di consolidare il secondo posto e prepararsi al meglio agli spareggi promozione.

Ma serve attenzione, perché nelle ultime due giornate, i «cugini» dell’Azzano Mella, attualmente terzi con 2 punti di distacco dai valsabbini, saranno pronti ad approfittare di qualunque passo falso. Non a caso nell’ultimo turno, l’Azzano ha approfittato del passo falso del Villanuova, vincendo facilmente per 3-0 sul campo di Monza. In fondo alla graduatoria, vittoria importante del Castiglione per 3-0 sul campo del Merate.

Le classifiche

Classifica girone A maschile: Grassobbio 62; Tecnoace Villanuova 56; Effepi Azzano Mella 54; Missaglia 52; Almavilla 43; Pizzighettone 42; Merate 37; Gorgonzola, Crema 31; Casalmaggiore 29; Castiglione 26; VeroVolley 20; Brugherio 14; Valgandino 7.

Classifica girone A femminile: Leonessa Iseo 62; Real Volley 53; Ecoexport Vallesabbia 49; Ateam Collebeato 46; Vescovato 45; Intermedia Medole 42; Bolgare, Binasco 41; Faprosid Cologne 32; Psg San Genesio.