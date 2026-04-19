Volley, serie C: la Leonessa Iseo batte la Millenium e conquista la B
A tre giornate dalla fine del campionato di serie C, arrivano i primi verdetti per le squadre bresciane.
Nel femminile
Nel campionato femminile, la Siderurgica Leonessa Iseo ha centrato la promozione in serie B. Le sebine superano nel derby le giovani del Millenium per 3-0 (16-25, 14-25, 20-25) e approfittando della contemporanea sconfitta delle «cugine» della Zizioli Fontana Real Volley si portano a 9 punti di vantaggio. Anche nel malaugurato caso di 3 sconfitte nelle ultime partite, l’Iseo può contare su un numero maggiore di vittorie, già 20 contro le 16 del Real.
La Zizioli Fontana pur cadendo per 3-1 sul campo del Gussola (25-27, 25-20, 25-23, 25-23), resiste al secondo posto, ma si vede avvicinare da un’altra squadra bresciana. Infatti, l’Ecoexport Vallesabbia superando per 3-1 Credaro (22-25, 25-20, 25-19, 25-21) si porta a un sol punto di distacco, infiammando la lotta per accedere ai play off promozione.
Il dominio bresciano nel campionato femminile viene poi confermato dal successo dell’Ateam Collebeato che piega il Vescovato per 3-0 (25-23, 25-22, 26-24) salendo al quarto posto. Deve invece arrendersi la Faprosid Cologne per 3-0 sul campo del Binasco (25-22, 26-24, 26-21).
Nel maschile
Nel torneo maschile, in testa ci sono i bergamaschi del Grassobbio, ma alle loro spalle la lotta è tutta bresciana. La Tecnoace Villanuova mette a segno un importante colpo sul campo del Crema per 3-1 (15-25, 25-21, 16-25, 21-25). Una vittoria che molto, tenuto conto che l’Effepi Soft Azzano Mella non approfitta del turno casalingo contro l’Almavilla, facendosi battere al tie break (25-23, 22-25, 27-25, 23-25, 10-15). L’Azzano scivola così a 4 lunghezze di distacco dai valsabbini, dovendo guardarsi le spalle dalla risalita del Missaglia. In chiave salvezza, sconfitta casalinga del Castiglione nello scontro diretto con il VeroVolley per 1-3 (25-20, 18-25, 25-27, 23-25).
Le classifiche
Girone A maschile: Grassobbio 61; Tecnoace Villanuova 55; Effepi Azzano Mella 51; Missaglia 50; Almavilla 40; Pizzighettone 39; Merate 37; Gorgonzola, Casalmaggiore 29; Crema 28; Castiglione 23; VeroVolley 20; Brugherio 14; Valgandino 7.
Girone A femminile: Leonessa Iseo 59; Real Volley 50; Ecoexport Vallesabbia 49; Ateam Collebeato 32; Vescovato, Intermedia Medole 42; Bolgare, Binasco 41; Faprosid Cologne 29; Psg San Genesio 26; Credaro 24; Gussola 19; Martinendo 14; Millenim 4.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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