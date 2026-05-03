Volley, altra bresciana retrocessa in B maschile: è il Cazzago
Si appesantisce ulteriormente il bilancio stagionale delle squadre della nostra provincia. Montichiari saluta la categoria con una vittoria, l’ultima a sperare ancora è l’Asola Remedello
Alberto Rossini
Montichiari lascia la B con una vittoria - © www.giornaledibrescia.it
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