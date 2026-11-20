L’emergenza in regia riporta Simone Tiberti in campo. L’ex capitano della Consoli Sferc Brescia, passato nello staff tecnico nell’estate del 2025 (è assistente allenatore), torna a disposizione anche come giocatore, dato che la squadra allenata da Roberto Zambonardi è rimasta senza alternative nel ruolo di palleggiatore e richiama il suo storico regista.
A rendere necessario il ritorno è l’infortunio di Pietro Ghirardi, fermatosi durante il riscaldamento prima della sfida con la Consar Ravenna: gli esami hanno evidenziato una piccola lesione al tendine rotuleo, che lo costringerà a uno stop. E per tamponare l’emergenza Tiberti ha ripreso ad allenarsi con i compagni e indosserà la maglia numero 80, il suo anno di nascita.
La carriera
Classe 1980, bresciano, Tiberti aveva chiuso la carriera al termine della stagione 2024/25, dopo oltre 700 presenze tra A1 e A2. Nel suo palmarès figurano quattro promozioni in massima serie, tre Coppe Italia di A2 e una Supercoppa. A Brescia è diventato un simbolo: dieci stagioni da capitano e palleggiatore dei Tucani, con due Coppe Italia di A2, una Supercoppa di categoria e due finali promozione.
«Ho deciso di rimettermi a disposizione per dare una mano alla squadra, perché si è creata una situazione di emergenza. Sono contento di essere tornato ad allenarmi con il gruppo e devo dire che mi sto anche divertendo – spiega Tiberti –. Naturalmente spero che non ci sia bisogno di me in campo, perché sono consapevole di essere ancora indietro dal punto di vista fisico». Nel momento delicato, continuerà ad affiancare Zambonardi in panchina, pronto però a tornare oltre la linea laterale se Brescia ne avrà bisogno.