Porro-Santi, rotta su Napoli: due bresciani e il sogno America’s Cup

Vengono dal Bresciano, una terra di laghi. Hanno imparato a conoscere il mare. E solcandolo sognano di prendersi il mondo.
A dire il vero, Margherita Porro l’ha già fatto vincendo la prima versione solo al femminile dell’America’s Cup di vela, il più antico trofeo sportivo del globo. Giovanni Santi è entrato da poco nel team di Luna Rossa, ma spera di imitare la compagna di imbarcazione.
Appuntamento
Per loro il periodo segnato con un circoletto rosso sul calendario è l’estate del 2027, ma è in questo weekend che metteranno nuovamente alla prova la consistenza dei loro sogni visto che a Napoli sono in programma le regate preliminari da giovedì a domenica. Più che una prova generale, in quello che sarà verosimilmente il campo di regata di Louis Vuitton e America’s Cup, con tutto ciò che ne consegue anche a livello di seguito (dirette tv su Rai e Sky).
Format
La formula prevede un totale di otto regate di flotta, al termine delle quali le due migliori imbarcazioni per punteggi raggiunti si sfideranno nel match race finale. Luna Rossa schiererà due barche: in quella principale è approdato anche Marco Gradoni, che insieme a Margherita Porro a maggio a Cagliari aveva guidato la classifica per due giorni timonando l’Ac40 «giovani e donne». Su Luna Rossa2 ci saranno ancora la finanziera clarense e pure lo scottista (o trimmer, in inglese, l’addetto alla regolazione delle vele) bresciano Giovanni Santi.
Porro, plurititolata a livello giovanile, 27 anni, è oramai una certezza della vela italiana e internazionale. La consacrazione per lei è arrivata due anni fa con il trionfo nella prima America’s Cup femminile in Catalogna insieme a Giulia Conti, nel team Luna Rossa può anche aspirare ad un posto sulla barca principale. «Alle ragazze dico di non smettere mai di credere nei propri sogni - ha detto di recente in un’intervista a Sport e Salute -. Nessuna disciplina, come la vela, ti insegna a rispettare il mare ed a fidarti dei compagni. La vittoria di Barcellona? Indimenticabile, quando abbiamo tagliato il traguardo è stata una gioia immensa, non mi sono resa conto subito del trionfo».
Di Luna Rossa2, Margherita Porro è il punto di riferimento. Giovanni Santi, 21enne della Canottieri Garda Salò, è il nuovo che avanza.
In ascesa
È entrato quest’anno nel team, già nel primo preliminare di Cagliari ha dimostrato però di che pasta è fatto, forte dell’esperienza maturata prima nell’Optimist, poi nella classe 29er (salendo per tre anni consecutivi sul podio mondiale) e infine nella classe olimpica 49er insieme al trentino Alex De Murtas.
È un 2005, manca un anno al grande appuntamento e anche per lui nessuna porta è realmente preclusa. Il sogno di portare per la prima volta in Italia - tra un anno - quel trofeo così nobile passa anche dalle ambizioni bresciane.