Sci, Franzoni riceve la sua cabina a Kitzbühel: «Quante emozioni»

Giovanni Franzoni sempre più protagonista lungo la mitica Streif. A pochi mesi dalla sua storica vittoria nella discesa libera di Kitzbühel, centrata il 24 gennaio, il 25enne di Manerba del Garda ha ricevuto il tradizionale omaggio della cabina personalizzata della funivia dell'Hahnenkamm.
Franzoni è soltanto il quarto italiano nella storia ad aver vinto la discesa lungo la Streif, dopo Kristian Ghedina, Peter Fill e Dominik Paris.
La cerimonia
Alla cerimonia hanno partecipato familiari, amici e numerosi tifosi arrivati dall'Italia. Visibilmente emozionato, Franzoni ha dichiarato: «Questa giornata è molto speciale e fa tornare alla mente tutte le emozioni e i ricordi dell'inverno. È stata una stagione incredibile. Sono molto orgoglioso di essere qui oggi».
Il vincitore della Streif ha poi ringraziato Kitzbuhel e gli organizzatori e dell'evento: «Vorrei dire un enorme grazie a tutti voi. Quello che riuscite a realizzare qui anno dopo anno è straordinario. Questa gara è e resterà sempre qualcosa di speciale per tutti noi».