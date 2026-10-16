Calvisano, via a un viaggio lungo 5mila chilometri

Comincia domenica il campionato di Serie A1 di rugby, una regular season lunga 132 partite e oltre... 70 mila chilometri. Tanti ne serviranno alle 12 squadre per completare le molte trasferte, la più lunga quella che separa Avezzano da Torino, quasi mille miglia fra andata e ritorno; il Calvisano se la caverà con «solo» 5mila chilometri di viaggi in totale. Dal conto complessivo sono esclusi quelli in Sardegna, ad Alghero, formazione ripescata non senza polemiche, visto che davanti ai sardi nei due gironi territoriali della Serie A (A2) c’erano ben 10 squadre. Tra l’altro l’Alghero inizierà il torneo con quattro punti di penalizzazione per non aver partecipato la scorsa stagione con la propria U14 al numero minimo di eventi obbligatori previsti.
In continuità
La Tiesse Robot parte tra le favorite, se non altro per aver raggiunto i play off per due anni di seguito. La campagna di rafforzamento estiva, tuttavia, non è stata pari a quella delle avversarie: al San Michele sono arrivati pochi volti nuovi, i più importanti, sulla carta, sono quelli dell’argentino Ignacio Bensadon e del nazionale ceco Tibor Svida. In compenso, proprio nelle ultime settimane, è arrivata la chiamata dalle Zebre per il pilone Juan Barbotti, insostituibile cardine della prima linea. Barbotti la scorsa settimana ha giocato titolare contro Edimburgo con la maglia della franchigia federale e al 90% la settimana prossima, contro il Cus Torino, darà l’addio al club giallonero per trasferirsi in via definitiva a Parma.
La formazione di Zappalorto e Dal Maso continua in gran parte ad affidarsi al medesimo gruppo delle passate stagioni: gli uomini ereditati nel 2023 dall’ultimo campionato di élite, Zanetti, Federico Consoli, Maurizi e Regonaschi, ai quali dopo la discesa di categoria sono stati affiancati Bronzini, Bruniera, il tallonatore D’Apollonia, Pasquali e il neo capitano Berardi. Tutti ragazzi per i quali al momento non sembrano esistere nei rispetti ruoli molte alternative.
C’è curiosità per il mediano di mischia Tomasoni, classe 2004, arrivato dal Rovato, il cui utilizzo potrebbe permettere a Consoli di essere schierato in caso di necessità anche come numero 10. Ma nel complesso la rosa del Calvisano è un po’ corta, il che potrebbe alla lunga costituire un problema in un campionato che prevede quattro partite in più rispetto agli ultimi tornei.
La griglia di partenza
In prima fila vanno messe al momento Cus Torino e Avezzano: i piemontesi hanno perso Torres e Quaglia (passato al Parabiago), ma hanno accolto il pilone del Verona Perbellini, il centro Nicholas Bordin, dal Settimo Rugby, il mediano di apertura Cinquegrani, cresciuto nel vivaio della Benetton Rugby e proveniente dal Rugby Paese, come l’ala Giacomo Ndoumbe Lobe, classe 2005, nazionale Seven. Anche l’Avezzano ha approfittato della diaspora del Verona ingaggiando la terza linea sudafricana Keegan Munro e l’apertura Carnino, aggiungendo poi alla mischia i chili e i centimetri di Santiago Ruiz, seconda linea già di Vicenza e Colorno.
Dietro di loro le solite note: il Valsugana (dove è approdato Carlo Antonio Bianchi, classe 2006, terza linea della nazionale U20), la Capitolina, il Livorno, il Settimo Torino. Le neopromosse, oltre all’Alghero, sono i Cavalieri di Prato, Pesaro, Piacenza e il Parma di Pippo Frati, che ha pescato nel Civitavecchia, altra formazione smantellata, il trequarti Massimo Cioffi, 29 anni, protagonista nel 2021 dello scudetto del Rovigo e che nel 2018, al San Michele, segnò la meta con cui i bersaglieri batterono il Calvisano futuro campione d’Italia.
Domenica per i gialloneri l’esordio sarà sul campo del Valsugana, con inizio alle 15,30.