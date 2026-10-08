Il Calvisano ci crede sempre: «Possiamo giocarcela con tutti»

Crederci sempre. È il mantra che a ogni inizio di stagione accompagna il Calvisano e che ieri sera al Polivalente di via San Michele, in occasione della presentazione ufficiale delle squadre maschile e femminile, è stato ricordato a tutti dal presidente del club Mariano Bandera. Qualcuno aveva ipotizzato che il campionato che sta per cominciare avrebbe avuto come obiettivo imprescindibile per i gialloneri quello del ritorno in Élite.
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La cautela mostrata nei mesi scorsi dal club sul mercato estivo e l’insistenza della società sulla sostenibilità delle proprie azioni fanno pensare che l’assalto alla categoria superiore non sia ancora all’ordine del giorno. Il che non vuol dire che, dopo due stagioni nelle quali la promozione è stata mancata di poco (sconfitte ai play off, lo scorso giugno con il Cus Torino e nel 2025 con il Paese), manchi l’ambizione.
Il punto dirimente non è quello tecnico, anche se altre formazioni, come l’Avezzano, lo stesso Valsugana – che la formazione di Zappalorto e Dal Maso affronteranno tra dieci giorni nel match di debutto – il Cus Torino, si sono rafforzate con importanti innesti. La realtà è fotografata dai messaggi del presidente Mariano Bandera, al sesto anno del suo mandato, e del vice Andrea Gavazzi intervenuto in rappresentanza della Tiesse Robot, storico sponsor del club: l’obiettivo è fare sempre meglio, valorizzando i giovani del territorio, senza avventure che potrebbero mettere a repentaglio la solidità della società. Che per il paese di Calvisano rappresenta un’eccellenza e un valore assoluto, hanno ricordato il sindaco Angelo Formentini e l’assessore allo sport Michel Lesioli.
Sul crederci sempre, parla il nuovo capitano Gabriele Berardi, classe 1995, inamovibile in terza linea nelle scorse stagioni: «I risultati degli ultimi campionati ci danno consapevolezza del nostro valore, la società non ci pone né obblighi né traguardi, se non quello di onorare sempre la maglia. Noi sappiamo che quello che ci meriteremo sul campo sarà appoggiato e sottoscritto dal club, i cui passi sono improntati alla giusta cautela. Rispetto alle avversarie avevamo meno necessità di rafforzare la rosa, altri lo hanno fatto, siamo convinti di potercela giocare con tutti».
Serie A femminile
Alla serata erano presenti anche il presidente del Comitato regionale, Maurizio Vancini, e la consigliera Albertina Carrara, presidente della Bassa Bresciana, uno dei sei club (Calvisano, Bassa, Rovato, Brescia, Fiumicello e Levrieri) che fanno parte della Leonessa, la squadra che partecipa alla serie A femminile.
Alle ragazze e alla loro capitana, Beatrice Gerevini, Carrara ha ricordato che in quanto donne dovranno affrontare qualche difficoltà extra, «ma di essere promotrici di lealtà, portatrici dello spirito e dei valori del rugby». Sabato, al San Michele, si disputerà un torneo dedicato a Gianfranco Ermolli, scomparso di recente, già allenatore delle giovanili giallonere e della nazionale femminile. Parteciperanno le formazioni maschili della Bassa, Rugby del Garda, Brixia, Botticino, Varese e Fiumicello. Nell’occasione sarà intitolata a Ermolli la palestra della elementare di Calvisano. Il campionato di A1 maschile comincerà domenica 18 ottobre con la Tiesse Robot a Padova, per la Leonessa l’8 novembre con Vicenza.