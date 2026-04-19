Rugby, serie B: il Brixia, travolge il Pieve e aggancia il secondo posto

Il Brixia non sbaglia il recupero e si rilancia con forza nella corsa playoff. Nell’unica gara di Serie B disputata nel weekend, i biancoblù travolgono in trasferta il Pieve 14-70, conquistano cinque punti pesantissimi al campo sportivo Eraldo Sgorbati di Pieve di Cento e agganciano il Bergamo al secondo posto a una giornata dalla fine della stagione regolare.

In campo

La gara – recupero della decima giornata di campionato rinviata per impraticabilità del campo – si indirizza subito nei binari voluti dagli uomini di Palazzani. Il Brixia prende il controllo del gioco fin dalle prime battute, impone ritmo e fisicità e mette sotto pressione il Pieve soprattutto nelle fasi statiche. Dopo una prima lunga sequenza nei 22 metri avversari, è Bacchetti a trovare il varco giusto per sbloccare il punteggio. Da lì in avanti è un monologo. La mischia bresciana guadagna terreno con continuità, la maul avanza con efficacia e il possesso resta saldamente nelle mani degli ospiti.

Nel giro di pochi minuti arrivano le mete che spaccano la partita: Mazza finalizza il secondo affondo, Moretti chiude un’azione manovrata, poi ancora Bacchetti e Bertini allungano il divario. Il punto di bonus arriva già al 21’, segnale chiaro della superiorità biancoblù. Il Brixia non abbassa il ritmo e continua a colpire con ordine e lucidità. Amadei firma un’altra marcatura prima dell’intervallo, mentre il Pieve trova solo nel finale di primo tempo la meta con Tassinari, sfruttando un momento di minore intensità degli ospiti. Si va al riposo sul 7-42, con il match di fatto già chiuso.

La ripresa

Nella ripresa il copione non cambia. Il Pieve prova ad alzare il baricentro e trova una seconda marcatura con Aleotti, ma il Brixia gestisce senza difficoltà e continua a macinare gioco. Arrivano altre mete, tra cui quelle di Plebani, Costantino e ancora Amadei, mentre Bacchetti completa una prestazione da protagonista con la terza marcatura personale. In totale saranno dieci le segnature dei bresciani. Un successo netto, costruito con autorità e continuità, che rimette tutto in gioco in vista dell’ultima giornata del 3 maggio. Il Brixia si giocherà l’accesso ai playoff, riservati alle seconde classificate e alla migliore terza in assoluto tra tutti i gironi.

La classifica

Bologna 69, Bergamo 68, Brixia 68, Rovato 63, Colorno 47, Lyons 38, Parma 31, Pieve 29, Fiumicello 18, Bassa Bresciana 8.

Il tabellino

Pieve-Brixia 14-70

Pieve: Rosso; Marchesini, J. Tassinari, Aleotti, Minarelli; Govoni, Pinardi; Cocchiarella, G. Tassinari, Serra; Gambacorta, Preda; Moschetta, Cassani,Levorato. A disposizione: Guandalini, Ravazza, Guerzoni, Lombardi, Pritoni, Roncara, Zerbini. All. Fiocchi

Brixia: Palazzani; Zanardelli, Bacchetti, Belotti (1’ st Carilli), Plebani (18’ st Odolini); Destro (13’ pt Villa), Fiorini; Mazza (25’ st Cirelli), Moretti (8’ st Valtorta), Amadei; Manenti, Pasotti; Semhan (25’ st Lorini), Bertini (13’ st Tavoni), Costantino. All. Palazzani

Arbitro: Berra di Mantova

Marcatori: p.t. 5’ m Bacchetti tr Fiorini (0-7), 12’ m Mazza tr Fiorini (0-14), 16’ m Moretti, tr Fiorini (0-21), 21’ m Bacchetti tr Fiorini (0-28), 26’ m Bertini tr Fiorini (0-35), 33’ m Amadei tr Fiorini (0-42), 40’ G. Tassinari, tr Rosso (7-42): s.t. 6’ m Plebani tr Fiorini (7-49), 12’ m Aleotti tr Russo (14-49), 21’ m Costantino, tr Fiorini (14-56), 24’ Bacchetti tr Fiorini (14-63), 33’ m Amadei tr Fiorini (14-70)

Note: Cartellino giallo Manenti e Preda (40’ pt)