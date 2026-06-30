Il premio «Rondinella d’oro» cambia la sua formula

La «Rondinella d’oro» cambia pelle. Per l’edizione 2026 l’associazione Giorgio Zanolli Editore ha infatti deciso di non assegnare il premio che dal 1981 celebrava il miglior giocatore del Brescia secondo gli sportivi. Il riconoscimento, «nato per unire e celebrare, è diventato argomento divisivo nella piazza di Brescia, tradendo i nostri principi aggregativi» ha spiegato la portavoce Gloria Baresi che ha aggiunto: «per evitare ulteriori polemiche, abbiamo deciso di fare un passo indietro». Il 29 settembre si terrà comunque un gran galà che celebrerà altri sportivi bresciani: l’appuntamento sarà a Villa Fenaroli di Rezzato alle 19.
Verrà assegnata la «Rondinella d’oro ad honorem», che premia lo storico capitano del Brescia Marco Zambelli, la «Rondinella d’Oro Woman» (grazie al patrocinio della consigliera di parità regionale Annamaria Gandolfi) a Isabel Cacciamali (Brescia femminile), votata con il 49,60% delle preferenze.
Oltre a ciò, il 29 settembre saranno assegnate delle targhe celebrative di società sportive vincitrici di titoli nella stagione conclusa e di atleti che hanno portato alto il nome di Brescia nel mondo dello sport.