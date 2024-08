Paralimpiadi, stasera la cerimonia d'apertura: guida alle discipline

A Parigi è tutto pronto per la cerimonia d'apertura dei Giochi paralimpici 2024. L'appuntamento è per le 20 di questa sera: a differenza della pioggia che bagnò il debutto delle Olimpiadi, l'evento sarà contrassegnato dal bel tempo: circa 29 i gradi previsti per l'inizio dello show.

I bresciani

I bresciani alle Paralimpiadi - © www.giornaledibrescia.it

Saranno cinque i bresciani in gara nelle prossime due settimane nella capitale francese: Federico Bicelli (nuoto), Veronica Yoko Plebani e Giuseppe Romele (triathlon), Pamela Novaglio (tiro a segno) e Simone Cannizzaro (judo). Una ricca rappresentanza, della quale seguiremo l'avvicinamento alle gare e i risultati giorno dopo giorno sul nostro sito.

Numeri

Saranno 4.400 in totale gli atleti che prenderanno parte alla manifestazione in rappresentanza di 185 nazioni, con anche il team di rifugiate e rifugiati, che competeranno in 549 diversi eventi che appartengono a 22 discipline.

La preparazione del team olandese di atletica - Foto Epa/Rob Engelaar © www.giornaledibrescia.it

Tra gli sport ammessi tantissimi sono quelli mutuati dai Giochi olimpici. Come ad esempio il sitting volley, letteralmente la pallavolo da seduti, così come il calcio a cinque B1, adattamento del calcio per atleti con disabilità visive giocato con una palla sonora.

«Paralimpico»

Ci sono, poi, diversi sport che usufruiscono dell'aggettivo «paralimpico» dopo il nome. È questo il caso dell'atletica, con gli atleti che sono suddivisi in categorie in base alla propria disabilità, bocce, canoa, canottaggio, ciclismo - su strada che e su pista - equitazione, judo, nuoto, pesistica, tennistavolo, tiro a segno, tiro con l'arco, triathlon e vela.

Su sedia a rotelle

Una sessione d'allenamento della tennista paralimpica Nalani Buob a Parigi - Foto Epa/Ennio Leanza

Ci sono, poi, quelli che si praticano mediante l'uso di una sedia a rotelle. Tipico esempio ne sono il basket, il rugby, la scherma e il tennis. L'Italia, tra le 22 discipline presenti, sarà presente in ben 17 di queste con concrete speranze di medaglia in quasi tutte.

Le classi

Ogni disciplina, ovviamente, ha le sue regole, ma tutti gli atleti paralimpici vengono valutati da una commissione medico-sportiva che, prendendo in esame patologie, abilità dell'atleta e specialità, assegna a ogni sportivo una classe.

Quest'ultima, nelle gare individuali, stabilisce a quali eventi l'atleta può prendere parte. Mentre per gli sport di squadra, al fine di garantire l'equità della competizione stessa, la somma dei punti associati alla classe di ogni giocatore in campo deve rimanere entro una soglia prestabilita.

Un evento planetario le Paralimpiadi, ma non solo; la forza della manifestazione risiede anche nella capacità di emozionare e raccontare storie di vita, prima ancora che di sport, rendendo unico il palcoscenico sul quale gli sportivi di tutto il mondo andranno a caccia della gloria.