Paralimpiadi Parigi, Romele: «Non mi accontento, cerco nuove sfide»

Mario Nicoliello

L'atleta bresciano di 32 anni viene dai cinque cerchi invernali. A Parigi si metterà alla prova nel triathlon: nuoto, handbike e corsa in carrozzina

Romele sulla sua hand-bike

A livello paralimpico l’accoppiata estate-inverno è molto più frequente rispetto a quanto si verifichi nel contesto olimpico, ma quando ci si trova di fronte al trentaduenne Giuseppe Romele occorre inchinarsi dinanzi alla capacità del camuno di transitare con profitto da una stagione all’altra. Aveva cominciato nel nuoto, poi ha trovato la gloria dei tre agitos invernali nello sci di fondo, ma per riuscire dove aveva fallito in passato ha deciso di rimettersi in gioco nella manifestazione estiva