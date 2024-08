Iniziano a Parigi i Giochi Paralimpici, dureranno fino all’8 settembre

I Giochi Paralimpici al via stasera a Parigi saranno il secondo tempo della recita olimpica, un nuovo atto sul medesimo palcoscenico. Fino all’8 settembre saranno 4.400 gli atleti, provenienti da 185 Paesi, in lotta per le medaglie in 22 sport, desiderosi di diffondere un messaggio di inclusività, ispirando cambiamenti sociali e una nuova considerazione dell’universo paralimpico.

A Stoke Mandeville, in Inghilterra, dove nel 1948 il neurologo Ludwig Guttmann inventò delle sfide per reduci di guerra mutilati o su sedia a rotelle, è stata accesa la fiaccola, giunta in Francia attraversando il tunnel della Manica. In quattro giorni dodici torce hanno attraversato una cinquantina di città transalpine, prima di convergere nel grande braciere al Giardino delle Tuileries. Stasera la cerimonia d’apertura si svilupperà tra gli Champs-Elysees e Place de la Concorde e avrà come mente Thomas Jolly, lo stesso direttore artistico dell’innovativa e controversa apertura olimpica sulla Senna.

Numeri da record per la squadra azzurra, forte di 141 componenti (70 donne e 71 uomini) in 17 discipline. Gli alfieri saranno la velocista Ambra Sabatini e il ciclista Luca Mazzone. Si riparte dalle 69 medaglie (14 ori, 29 argenti, 26 bronzi) di Tokyo, bottino secondo solo ai Giochi di Roma 1960, non paragonabili alle rassegne moderne per partecipazione (400 atleti di 23 Paesi).

Le più grandi speranze di podio sono riposte nel nuoto, con una Nazionale capace di dominare il medagliere sia ai Mondiali di Manchester 2023 sia ai recenti Europei di Funchal, ma occhio anche all’atletica e alla scherma. La sorpresa potrebbe arrivare dal sitting volley. Per la prima volta gli atleti in gara potranno sfoggiare i tatuaggi dei cinque cerchi, senza necessità di coprirli, come avveniva in passato quando venivano considerati pubblicità occulta.