Paralimpiadi, il bresciano Cannizzaro chiude quinto nel judo

Niente da fare per Simone Cannizzaro: il bresciano conclude al quinto posto la sua avventura ai Giochi paralimpici di Parigi. In mattinata il 27enne si era qualificato per la finale per il bronzo nel judo, categoria -90 kg J2, battendo ai ripescaggi il tedesco Daniel Rafael Goral con il punteggio di 10-1.

Nel pomeriggio, alla Champ-de-Mars Arena, la sfida con il brasiliano Marcelo Adriano de Azevedo Casanova, che si è imposto 1-0.

Si conclude così il programma di impegni degli atleti bresciani a Parigi: è di pochi minuti fa la notizia dell’esclusione dalla batteria di Federico Bicelli, già vincitore di un oro e di un bronzo in questa rassegna.