Paralimpiadi, Simone Cannizzaro c’è: «Felice e sereno»

Mario Nicoliello

Il judoka aveva mancato il pass per Rio e Tokyo. L’outsider bresciano: «Non sono il favorito, ma sogno il podio»

Simone Cannizzaro - Foto tratta da Instragram

Tanto ha insistito, fino a raggiungere il traguardo. Simone Cannizzaro aveva provato a qualificarsi sia per Rio 2016 sia per Tokyo 2021, ma per un soffio si era dovuto arrendere in entrambi i casi. Il judoka non ha mollato e, al terzo tentativo, ha centrato l’obiettivo qualificandosi per Parigi nel torneo dei 90 chilogrammi. Classe 1997, il bresciano ipovedente della Badia ha calpestato il tatami fin da piccolo. Gli esordi «Ho cominciato al Judo Club Capelletti di Folzano e mi sono allenato con