Paralimpiadi, Bicelli bronzo nei 100 dorso: «Non me l’aspettavo»

Seconda medaglia ai Giochi paralimpici di Parigi per il bresciano Federico Bicelli, che si posiziona al terzo posto nella finale dei 100 metri dorso S7 con il tempo di 1’12’’23. Il nuotatore sale dunque sul gradino più basso del podio, alle spalle del duo ucraino Shenhur (1’09’’51)-Trusov (1’10’’42).

Bicelli arricchisce il suo palmarès nella competizione dopo aver conquistato l’oro nei 400 stile libero S7 in 4'38''70. Nella serata di ieri, invece, aveva chiuso al quinto posto nella staffetta mista mista 4×100 34 punti.

Le dichiarazioni

«Sinceramente non mi aspettavo questo bronzo, sono molto contento - ha detto Bicelli al termine della gara -. Sapevo che gli avversari erano molto forti, e sapevo che i due ucraini erano di un altro pianeta. Sono davvero contento. Sono passato sesto, non passo mai troppo forte nel dorso, vengo bene dopo. Il tempo mi soddisfa, e poi più che il tempo la medaglia di bronzo, fantastica».

«Dopo l'oro di ieri - ha proseguito - ho dormito pochissimo stanotte, ma non ho guardato la medaglia di ieri perché volevo concentrarmi per oggi e riuscire ad arrivare a questa medaglia che ho voluto tanto, ci abbiamo lavorato tanto. Sono felicissimo di questo bronzo, me lo godrò, e domani c'è il 50 stile nel quale parto con il quarto tempo: sono vicinissimo al terzo che è il ragazzo che ha vinto oggi, e per me è la gara più complicata» ha concluso.