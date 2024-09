Niente tris per Bicelli: «Non potevo chiedere di più al mio corpo»

Mario Nicoliello

Il 25enne a mezzo secondo dal podio nei 50 stile libero S7: «Due giorni faticosissimi». Resterà in Francia fino al termine delle Paralimpiadi, per essere eventualmente schierato in staffetta

2 ' di lettura

Federico Bicelli ha chiuso al quinto posto nei 50 stile libero - Foto Cip/Simone Ferraro © www.giornaledibrescia.it

Non è sempre festa per Federico Bicelli nella piscina della Défense Arena, ma anche un quinto posto può avere un valore nobile quando viene conquistato con tanto sudore. Perciò anche se il motto «Non c’è due senza tre» non si avvera, la prestazione del 25enne di Borgosatollo è comunque da applaudire. Paralimpiadi, Bicelli chiude quinto nei 50 stile libero S7 I 50 stile libero non sono mai stati la sua specialità, essendo il nuotatore bresciano dedicatosi soprattutto ai 100. Siccome però la dista