Oscar dello sport bresciano: edizione storica con cinque ori olimpici

I nomi che vengono evocati, le emozioni vissute qualche mese fa che si ravvivano, l’orgoglio che si conferma oggi come allora fortissimo, o forse anche di più, e poi la fierezza per tutti quei rappresentanti di un mondo, quello sportivo bresciano, che continua a mietere successi, a qualsiasi latitudine si muova.

Ori olimpici e premi alla carriera

Edizione storica, quella degli Oscar dello sport, la 48esima, andata in scena all’auditorium San Barnaba lunedì 9 dicembre, che ha assegnato i suoi premi a ben cinque ori olimpici, ovvero i trionfatori di Parigi 2024: Anna Danesi, Giovanni De Gennaro, Federico Bicelli, Alice Bellandi, Alice D'Amato (queste ultime due non erano presenti, per loro hanno ritirato rispettivamente il papà, e la compagna di squadra Giorgia Villa).

La statuetta alla carriera è stata quindi assegnata alla farfalla Vanessa Ferrari (la decima per lei), punta di diamante di un territorio che fa dello sport un perno imprescindibile a livello sociale e culturale. Emozionata la ginnasta che di recente ha annunciato il ritiro: «Essere qui oggi è molto importante – non ha nascosto – perché è la chiusura della mia carriera. Sicuramente questo premio ha un valore differente dagli altri, ricevuti per merito sportivo dell’anno. Questo li racchiude un po’ tutti ed è un piacere riceverlo, ancor più perché condiviso con le mie compagne».

Quinto Oscar per Danesi

Ha accolto invece il quinto Oscar consecutivo Anna Danesi: «È bellissimo – ha ammesso la capitana dell’Italvolley – e ancor più poterlo ritirare finalmente di persona. È l’ennesimo riconoscimento che Brescia mi dà, segno dell’affetto della città. Ci sente proprio il calore per lo sport, non solo nei miei confronti».

Dalle habituée alle prime volte, come quelle di De Gennaro e Bicelli. «Me lo sono dovuto sudare – ha commentato il canoista –, ci sono arrivato vicino per anni. Mi fa piacere esserci finalmente riuscito: questi eventi della comunità bresciana mi fanno sempre piacere, perché questa è la realtà che mi ha cresciuto e che vivo quotidianamente. Dopo Parigi l’affetto della gente è ancora molto forte e fa davvero molto piacere».

«Sono super contento di essere qui – non ha fatto mistero il nuotatore di Borgosatollo –, questo è un grande riconoscimento, ed è bello condividere la serata con atleti forti, volto dello sport migliore di Brescia».

Olimpionici e atleti

Oltre a loro premiati poi altri dodici olimpionici (assenti Jacobs e l’influenzato Toti), e ventinove atlete e atleti per le categorie Migliori per specialità, rappresentanti di una molteplicità di discipline che confermano come la vocazione sportiva di città e provincia si declini in tantissimi modi, e si imponga per qualità ed eccellenza.

E poi tecnici, dirigenti, giudici e arbitri, e ancora vecchie glorie, società e premi speciali, assegnati ad Alessandro Galeri ed Ernesto Maffetti, individuati come «Personaggi dello Sport bresciano». Tutti celebrati e applauditi dalle istituzioni civili e religiose, dagli affetti più cari e da una comunità una volta di più orgogliosa di averli come figli.

«Ci tenevo a salutare tutti gli sportivi bresciani presenti – si è poi congedato il professor Ugo Ranzetti, iniziatore e deus ex machina dell'Oscar dello sport bresciano, premiato con la Vittoria Alata da Marco Bonometti –. Ho deciso che alla mia veneranda età sia ora di lasciare la presidenza di un’iniziativa unica nel suo genere in Italia, in un anno specialissimo per lo sport italiano e bresciano, con una Brescia che ha espresso persone eccezionali».