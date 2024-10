L’addio di Vanessa Ferrari: «C’è malinconia, ma so di aver cambiato la storia»

«Ho sopportato molto per inseguire i miei sogni Il top? L’argento olimpico»

Se la si chiama «leggenda», ora che ha deciso di lasciare la pedana a quasi 34 anni, ancora si schernisce. E allora possiamo dire che Vanessa Ferrari è la storia della ginnastica italiana: non solo perché è stata la più forte di sempre (un argento olimpico; prima a vincere un oro mondiale, cinque medaglie iridate complessive; undici europee e quattordici podi in Coppa del Mondo), ma perché lei, la storia, l’ha cambiata. E in visita al Giornale di Brescia si racconta, dentro e fuori dalla pedana.