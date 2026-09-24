Non è mai troppo tardi: cinque sport da iniziare da adulti a Brescia

A sei anni ci si iscrive senza pensarci troppo. A trenta, quaranta o più, invece, presentarsi a una lezione di danza classica senza aver mai fatto un plié, infilare un paio di pattini o confessare di non saper fare nemmeno una ruota può richiedere una certa dose di coraggio. Non tanto perché esista davvero un’età oltre la quale questi sport diventino impraticabili, quanto perché siamo abituati ad associarli all’infanzia, alle attività extrascolastiche e, spesso, all’agonismo. Eppure, il livello «principianti adulti» esiste. Anche a Brescia. E settembre, con la ripartenza dei corsi sportivi, può essere il momento giusto per rispolverare un desiderio rimasto in sospeso o semplicemente scegliere un’attività un po’ diversa dalla solita palestra.
Danza
È probabilmente la disciplina che più di tutte sembra richiedere un’iniziazione precocissima. Le scarpette, la sbarra e anni di studio alle spalle fanno pensare che entrare per la prima volta in una sala di danza da adulti sia ormai fuori tempo massimo. Ma non è così. Per esempio, alla scuola di danza On Stage, in via Triumplina, esiste un corso specifico di danza classica per adulti, aperto anche ai principianti. Lo Studio Danza En Dehors, in via del Brolo, affianca ai diversi livelli accademici anche lezioni di classico per adulti, con percorsi distinti in base alla preparazione. E alla Klas Studio Danza di via Orzinuovi la lezione Open di classica è pensata espressamente anche per ragazzi e adulti che non hanno mai praticato questa disciplina.
Ginnastica artistica e acrobatica
Qui una precisazione è necessaria. Ginnastica artistica e ginnastica acrobatica non sono la stessa disciplina, ma per un adulto affascinato da verticali, capovolte e movimenti che normalmente si associano alla ginnastica praticata da bambini, l’acrobatica può rappresentare una porta d’ingresso decisamente più accessibile. Artistica Brescia, nella sede di Fornaci, ha riaperto a settembre i corsi della stagione 2026/27 con un’offerta che comprende ginnastica acrobatica, trampolino elastico, acrobatica, parkour e acrobatica aerea, accanto alle attività più tradizionali. La palestra propone corsi per diverse età e livelli, dall’attività di base all’agonismo. Per trovare invece un corso di ginnastica artistica espressamente dedicato agli adulti bisogna spostarsi di qualche chilometro. A Camignone di Passirano, Viral Sport propone per la stagione 2026/27 un corso di ginnastica artistica e acrobatica per adulti.
Pallavolo
Per la pallavolo la situazione è leggermente diversa. Più che imparare da zero, spesso da adulti si tratta di ricominciare: magari dopo aver giocato alle medie o alle superiori e aver lasciato il pallone in qualche palestra vent’anni fa. A Brescia il movimento amatoriale è tutt’altro che marginale. La Uisp organizza campionati territoriali di volley misto articolati in più categorie, con squadre che giocano durante tutta la stagione. Sul sito del settore pallavolo esiste inoltre la sezione «AAA Volley», pensata proprio per mettere in contatto giocatori alla ricerca di una formazione e squadre in cerca di nuovi componenti. Insomma, non serve necessariamente ricostruire da zero la squadra del liceo: per chi ha ancora voglia di bagher e palleggi una porta d’ingresso esiste.
Pattinaggio
Altro grande classico delle attività da bambini: i pattini. C’è chi li ha usati da piccolo e poi dimenticati in cantina e chi, invece, non ha mai imparato davvero a stare in equilibrio su otto ruote. Anche in questo caso, però, si può partire da adulti. Skate Village, attivo a Brescia e provincia, propone un corso di pattinaggio on-line specificamente dedicato agli over 18 che vogliono imparare: si parte dalle tecniche di base, dalle posizioni e dallo stile di pattinata, con l’obiettivo di acquisire prima di tutto sicurezza sui pattini.
Anche Move Out Experience propone a Brescia attività di pattinaggio aperte a chi parte da zero, con lezioni dedicate alle tecniche di base, mentre nella sua Skate School trova spazio anche il pattinaggio aggressive, la disciplina più urbana fatta di salti, rotazioni e trick, per la quale è previsto anche un percorso dedicato agli adulti. E per chi alle rotelle preferisce le lame c’è il Paradice di Montichiari. Il palaghiaccio ha già annunciato la stagione 2026/27: dal 3 novembre partiranno i corsi propedeutici pensati anche per chi vuole muovere i primi passi sul ghiaccio, mentre l’offerta dei corsi collettivi prevede anche un gruppo dedicato agli adulti dai 19 anni in su, oltre alle lezioni individuali.
Scherma
Anche la scherma è una di quelle discipline che, viste da fuori, sembrano richiedere anni di preparazione alle spalle. In realtà si può iniziare anche da grandi. Scherma Victoria Brescia propone percorsi di avviamento rivolti ai principianti di ogni età, compresi gli adulti che non hanno mai praticato prima. Nella sede cittadina di via Fura è previsto anche un gruppo serale per principianti over 17, mentre chi vuole provare una variante ancora meno consueta può avvicinarsi alla scherma storica, aperta ai neofiti dai 17 anni in su. La società consente inoltre di prenotare un periodo di prova prima di scegliere il percorso più adatto.