Corsi comunali a Brescia, 114 proposte dallo yoga fino alla letteratura

Riparte l’offerta del Comune di Brescia per sport, cultura e tempo libero. Per l’anno 2026-2027 sono previsti 114 corsi in partenza da ottobre, ai quali si aggiungeranno 22 proposte da febbraio 2027. Le iscrizioni per la prima fase saranno aperte dal 7 al 21 settembre. Nell’ultima edizione gli iscritti sono stati 2.430, contro i 2.401 dell’anno precedente.
I corsi in programma
Le attività inizieranno dal 5 ottobre 2026 e proseguiranno, a seconda della tipologia, fino a maggio 2027. L’offerta comprende:
- ginnastica per adulti;
- ginnastica per ultrasessantacinquenni;
- Pilates;
- yoga;
- cross training;
- total body conditioning;
- Tai Chi Chuan;
- Gym Music;
- corsi di inglese, spagnolo, tedesco e francese;
- fotografia digitale;
- letteratura;
- taglio e cucito.
Per le lingue sono previsti diversi livelli, con possibilità di seguire alcune attività anche online. Fotografia e taglio e cucito saranno proposti con livelli successivi nel corso dell’anno.
Adunata degli Alpini: calendario ridotto
L’edizione 2026-2027 dovrà fare i conti con la 98ª Adunata nazionale degli Alpini, in programma a Brescia dal 7 al 9 maggio 2027. Palestre scolastiche e sale civiche dovranno essere rese disponibili per l’evento. Per questo motivo il programma delle attività motorie e sportive è stato ridotto a 54 lezioni da 50 minuti, due volte alla settimana, rispetto alla durata ordinaria. Le tariffe sono state adeguate alla minore durata dei corsi.
Le sedi che cambiano
Alcuni spazi non saranno disponibili per lavori.
- La palestra Giovanni XXIII sarà sostituita dalla vicina palestra Tovini di via Violante 6.
- La sala civica di via Repubblica Argentina, a Porta Cremona, resterà chiusa.
- Non saranno utilizzabili nemmeno la sala civica di viale Piave e la palestra della primaria Ungaretti, a Porta Venezia.
Le eventuali lezioni saltate per cause non dipendenti dall’organizzazione dovranno essere recuperate al termine del corso.
Iscrizioni dal 7 al 21 settembre
Le domande potranno essere presentate dal 7 al 21 settembre 2026. Due le modalità:
- online, attraverso il sito del Comune, con autenticazione tramite Spid, Cie oppure Crs/Cns;
- di persona negli uffici di zona, per chi non può utilizzare la procedura online.
Per l’iscrizione allo sportello è necessario presentarsi con la tessera sanitaria originale. Ogni persona può iscrivere al massimo due utenti. Non sono ammesse iscrizioni via email.
Come funzionano le priorità
L’iscrizione non garantisce automaticamente un posto. Per i corsi di ginnastica vengono applicati criteri che tengono conto della zona di residenza e dell’età. Per gli altri corsi l’ordine di priorità è:
- residenti nella zona in cui viene organizzato il corso;
- residenti in altre zone di Brescia;
- residenti fuori città.
Dopo il 21 settembre, esaurite le priorità, gli eventuali posti rimasti saranno assegnati seguendo l’ordine di registrazione delle richieste. I corsi partiranno solo se sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti.
Quanto costano
Le tariffe previste per il 2026-2027 sono:
- ginnastica ultrasessantacinquenni: 103 euro;
- ginnastica adulti: 140 euro;
- corsi sportivi: 219 euro;
- lingue: 100 euro;
- fotografia digitale: 100 euro;
- letteratura: 100 euro;
- taglio e cucito: 150 euro.
Attrezzature personali e materiali eventualmente necessari, dai tappetini ai libri di testo, restano a carico dei partecipanti.
Pagamento solo con PagoPA
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite PagoPA. Chi presenterà la domanda online riceverà dopo il 23 settembre una mail con l’esito dell’iscrizione e, in caso di ammissione, le indicazioni per il pagamento. I rimborsi sono previsti solo per la parte di corso non frequentata in caso di motivi di salute certificati oppure quando le attività non possano svolgersi per cause imputabili al Comune o per altri eventi che ne impediscano la prosecuzione.
Attestazioni
Le eventuali certificazioni richieste all'Amministrazione comunale relative ai corsi di lingue non potranno attestare l'effettiva frequenza, ma esclusivamente l'iscrizione agli stessi e verranno rilasciate in carta semplice. Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, oltre agli uffici di zona, è a disposizione il settore Partecipazione ai numeri 030.2978272 – 030.2978274 – 030.2978276, oppure all'indirizzo email partecipazione@comune.brescia.it.