Un buon avvio, un finale generoso, ma in mezzo un blackout che costa carissimo. Il Lumezzane esce sconfitto di misura (1-0) dalla sfida del Rigamonti-Ceppi di Lecco, pagando a caro prezzo la gestione dell’ultimo quarto d’ora del primo tempo. Restano comunque la buona reazione della ripresa e, soprattutto, la rabbia per l’ennesimo episodio dubbio in pieno recupero, quando l’arbitro ha lasciato correre su un tocco di mano di Mallamo in area apparso piuttosto evidente. Ma, nel secondo ko consecutivo dopo la beffa con il Trento, la lista degli indisponibili in vista del derby con il Desenzano rischia di allungarsi.
C’è preoccupazione per l’infortunio muscolare subito da Diodato, mentre non sarà certamente della partita capitan Paghera, diffidato e ammonito nel corso del secondo tempo. La classifica al momento non subisce troppi scossoni con il Lumezzane che resta perfettamente in equilibrio tra zona play off (-2) e play out (+2), ma al momento il solo successo raccolto nelle ultime sette pare un bottino decisamente misero per i valgobbini.
La partita
Sammarco conferma in toto l’undici scelto sabato scorso contro il Trento, ma varia leggermente lo schema, alzando Rocca sulla trequarti al fianco di Ghillani alle spalle di Anatriello in una sorta di 3-4-2-1. E l’avvio pare anche sorridere ai valgobbini che, pur senza creare particolari pericoli, approcciano la gara con intensità tenendo il Lecco nella sua metà campo. L’unico brivido arriva a seguito di una disattenzione difensiva che porta al destro di Manetti da ottima posizione, senza però inquadrare lo specchio. Poco dopo la mezz’ora ecco l’episodio che stappa la partita.
Urso calcia una punizione da posizione defilata che inganna Andrenacci, regalando il vantaggio ai suoi. Da qui si spegne la luce sui valgobbini, che rischiano di capitolare su due assalti di Murillo, ma vengono salvati prima da Andrenacci, poi dalla traversa. All’intervallo Sammarco prova ad alzare il peso offensivo dei suoi inserendo Monachello per Baroncioni, ma per il primo squillo offensivo rossoblù si deve attendere il 27’ quando è Rocca, su una punizione di D’Agostino, a testare i riflessi di Vettorel.
Nel finale Sammarco getta nella mischia anche Torregrossa, ma in pieno recupero arriva l’episodio che scatena le proteste del Lumezzane con il tocco di mano di Mallamo in area dopo una rimessa laterale di Rocca che lascia più di qualche dubbio. È vero che il pallone tocca prima il ginocchio del centrocampista bluceleste, ma il braccio è largo e ferma nettamente il pallone. Ma l’assalto del Lumezzane prosegue con il destro di Ghillani dalla distanza e con la punizione di D’Agostino senza esito. Forse ai punti un pari non sarebbe stato così immeritato.