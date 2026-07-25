Di giorno idraulico, di sera campione di maratona: i 70 anni di Faustini

Osvaldo Faustini compie oggi settant’anni portandosi dietro una vita intera trascorsa a correre, lavorare, allenare, organizzare e restituire all’atletica tutto quello che l’atletica gli aveva dato. La sua non è mai stata una carriera semplice. Non c’erano strutture perfette, raduni permanenti o giornate costruite intorno agli allenamenti. C’erano il lavoro, le responsabilità, la famiglia e poi la corsa, incastrata dentro il tempo che restava.
Nel 1978 diventò idraulico comunale a Villanuova sul Clisi, con la responsabilità dell’acquedotto. Dieci ore al giorno di lavoro e, la sera, le scarpe ai piedi. Per allenarsi sui 3000 siepi si era costruito da solo un ostacolo di legno, naturalmente senza riviera. Giovanni Bonori fu il primo allenatore e l’Atletica Villanuova la prima casa. Nel 1984 corse la maratona di Chicago in 2h14’ quando Orlando Pizzolato vinse a New York con un tempo analogo, nel 1985 vinse il titolo italiano a Carpi, nel 1986 si confermò campione nazionale a Roma e conquistò l’ottavo posto alla maratona di New York, il giorno in cui il lumezzanese Gianni Poli trionfò sulle strade della Grande Mela.
Le vittorie
Il punto più alto arrivò a Seul nel 1987. L’Italia vinse l’oro nel Campionato mondiale a squadre di maratona e Faustini, capitano di una formazione considerata quasi di rincalzo, portò punti preziosi insieme a Salvatore Bettiol e Gianni Nicosia. Quel giorno corse anche il proprio personale, 2h12’57”, e fu il primo ad alzare la Coppa al cielo. Due anni dopo, a Milano, arrivò l’argento mondiale a squadre. Eppure le porte del Mondiale individuale e dell’Olimpiade restarono chiuse. L’ultima maratona ad alto livello fu Toronto 1993, chiusa al sesto posto. Nel frattempo aveva vestito le maglie del San Rocchino, della Paf Verona e della Feralpi Lonato.
Da allenatore
Poi arrivò il tempo di restituire. Da pensionato ha fondato la Fo Running Team per accompagnare i ragazzi verso la corsa. Ha allenato anche i figli Simone e Clara, continuando a trasmettere quella cultura del sacrificio che aveva segnato tutta la sua storia. Oggi, a 70 anni, Faustini è ancora vicino alla linea di partenza. Venerdì 7 agosto Villanuova sul Clisi ospiterà la terza edizione della «Quattro passi in riva al Chiese», terzo Memorial Giovanni Bonori, dedicato al tecnico che lo accompagnò nei primi passi.
La manifestazione comprende una corsa su strada Fidal di sette chilometri e la ventunesima camminata ludico-motoria «Quattro passi in riva al Chiese», con percorsi di sette e quattro chilometri. La partenza della gara competitiva è prevista alle 19.30 dal complesso Italmark di via Zanardelli, mentre la camminata prenderà il via liberamente dalle 18.30. Auguri Osvaldo.