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Millennium Charity, in 200 per «Maddalena per solidarietà»

Maglie arancioni e biciclette: una pedalata per la sport therapy rivolta ai piccoli degenti del reparto di Oncoematologia pediatrica degli Spedali Civili di Brescia
Paolo Venturini

Paolo Venturini

Giornalista

I partecipanti vestiti di arancione
I partecipanti vestiti di arancione

Circa 200 partecipanti di tutte le età hanno preso parte alla Millennium Charity «Maddalena per solidarietà», giunta alla 21esima edizione, che sostiene un progetto di sport therapy rivolto ai piccoli degenti del reparto di Oncoematologia pediatrica degli Spedali Civili di Brescia. I partecipanti sono partiti dalla palestra Millennium, tutti vesti d’arancio e sono arrivati in centro per un ciclopasseggiata prima di affrontata la gara con arrivo in Maddalena. Circa 40 i ciclisti in mountain bike che si sono poi cimentati nella discesa dal colle. I restanti erano con la bici da corsa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Maddalena per solidaritàMillennium charityOncoematologia pediatricaBrescia
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