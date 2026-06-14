Guerrini, Vesco campione lombardo. Doppietta Ecotek e Gallina sugli scudi

Grandi risultati per atleti e squadre bresciane in questo fine settimana. Il racconto dei risultati fuori provincia in questo fine settimana è più che mai ricco.
Partiamo dagli Juniores con la vittoria al campionato lombardo per distacco di Riccardo Vesco del team Guerrini Senaghese, già brillante vincitore domenica scorsa e arrivato nella giusta forma per cogliere nuove soddisfazioni.
Terzo il bresciano Franceschini
Vesco ha preceduto di 10’’ Filippo Colella, portacolori di un altro team bresciano, la Neri Lucchini Energy, terzo invece un bresciano doc come Giulio Franceschini (Trevigliese) a podio anche a Puegnago.
Doppietta Ecotek
Sempre negli Juniores splendida doppietta per il team Ecotek Zero24, rispettivamente con Lorenzo Iaconeta e Andrea Balliana. Iaconeta era andato vicinissimo al successo a Puegnago sabato, quando aveva conquistato un bel secondo posto, ieri è arrivato finalmente il successo per Iaconeta al Memorial Schiaroli nella Marche. La quattordicesima vittoria stagionale di un atleta in maglia Ecotek Zero24 ha un sapore particolare perché è arrivata con sette atleti diversi. Grande prestazione di Andrea Balliana nella gara disputata a Pattada in Sardegna. L’atleta isolano è stato protagonista fin dalle prime tornate sul selettivo circuito di 12,4 chilometri, caratterizzato da una salita di circa 200 metri di dislivello. Balliana ha vinto in solitaria, staccando gli ex compagni di fuga e affrontando da solo oltre metà gara che gli è valsa il titolo regionale sardo.
Delio Gallina sugli scudi in Polonia
Nelle categorie superiori, ottima trasferta in Polonia per la Delio Gallina Lucchini Ecotek che al Tour de Malopolska, gara open con i professionisti, ha colto in due tappe due quarti posti con Giosuè Crescioli che ha terminato al terzo posto nella classifica a punti mentre il team guidato in ammiraglia da Luigi Magniani ha concluso al sesto posto nella classifica a squadre, ma prima come club non Continental. Una soddisfazione per Cesare Turchetti. Nei professionisti invece al Gp di Gippinghen, in Svizzera, si rivede nei quartieri alti il camuno ex Delio Gallina, Walter Calzoni (Pinarello Q 36.5) giunto undicesimo dopo il sesto posto al Tour d’Ungheria.
Femminile
Infine a livello femminile da segnalare ben tre argenti per le giovani della Flandres Love di Andrea Rigoni a Vigonovo nel Padovano: nelle Esordienti I seconda Emma Bicelli, nelle Esordienti II seconda Alice Ceretti, ottava Lucrezia Ferrari mentre nelle Allieve seconda Emma Cocca. Infine nell’Internazionale a Porto San Giorgio nelle Marche successo finale nelle Juniores di Maria Acuti (Biesse Carrera Zambelli).