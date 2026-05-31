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Finisce il Giro d’Italia: trionfo Vingegaard, ultima tappa a Milan

Volata da fuoriclasse per il velocista della Lidl-Trek, che ha battuto Giovanni Lonardi. Successo meritato per il campione danese
Festeggia Vingegaard - Foto Ansa/Luca Zennaro © www.giornaledibrescia.it
Festeggia Vingegaard - Foto Ansa/Luca Zennaro © www.giornaledibrescia.it

Jonathan Milan ha vinto la ventunesima e ultima tappa del Giro d’Italia 2026, la Roma-Roma di 131 km. Volata da fuoriclasse per il velocista della Lidl-Trek, che ha battuto Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) e Paul Penhoet (Groupama-FDJ). Jonas Vingegaard vince la classifica generale, primo degli italiani Davide Piganzoli, che ha chiuso in ottava posizione.

Com’è andata

La tappa è scivolata via con i soliti festeggiamenti e la celebrazione delle varie maglie, tra cui Jonas Vingegaard, vincitore dell’edizione 109. I primi scatti sono cominciati all’ingresso del circuito della Capitale, Ben Turner (Netcompany Ineos) e Andrea Mifsud (Team Polti VisitMalta) hanno provato a guadagnare qualche secondo di vantaggio, ma sono stati subito riassorbiti dal gruppo.

Ai -40 Rochas (Groupama - FDJ United) e Tobias Bayer (Alpecin - Premier Tech) hanno guadagnato circa 15" di vantaggio sul gruppo principale, Sobrero ha cercato di accorciare sulla fuga per rompere i cambi e far ricucire lo strappo alla Lidl-Trek.

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Giro d'Italia 2026Jonas VingegaardRoma
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