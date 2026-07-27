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Ganna crea un’academy per i giovani sul modello della «sua» Otelli

Il campione piemontese pensa ad un team sviluppo dedicato ai ragazzi di 17 e 18 anni che avrà nel sodalizio di Sarezzo uno dei vivai di riferimento
Paolo Venturini

Paolo Venturini

Giornalista

Filippo Ganna - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Filippo Ganna - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Pogacar lo ha dichiarato più volte: i suoi trofei delle vittorie al Tour non sono a casa sua, ma depositati presso la sede del team Juniores sloveno che ha creato per stimolare i giovani a imitarlo e crescere nel ciclismo. Vista la crisi che attraversa il pedale italiano assume un grande significato il gesto di Filippo Ganna che all'anno prossimo debutterà con la sua academy (al momento dedicata agli Allievi) nel mondo juniores.

La prossima stagione

Nel 2027 infatti la formazione creata dall’azzurro plurimedagliato tra pista e cronometro per avvicinare i giovani al ciclismo farà il suo esordio nella categoria. Un progetto importante che prevederà un calendario di alto livello con competizioni all’estero ed avrà l’ambizione di pilotare i giovani atleti nella categoria più importante del ciclismo giovanile con competenza e professionalità.

Un tuffo nel passato

Filippo Ganna un decennio fa quando da Juniores vestiva la maglia Otelli - Foto Rodella © www.giornaledibrescia.it
Filippo Ganna un decennio fa quando da Juniores vestiva la maglia Otelli - Foto Rodella © www.giornaledibrescia.it

Memore del suo passato e del percorso che lo stesso Ganna ha compiuto per diventare un grande del ciclismo italiano ha voluto coinvolgere nel progetto squadre che gli sono state particolarmente vicine come la bresciana Aspiratori Otelli dove Filippo approdò per due stagioni scoprendosi campione a livello internazionale, conquistando il tricolore a cronometro e scoprendo la pista con il velodromo di Montichiari che tante soddisfazioni gli ha regalato in carriera, compreso l’oro olimpico a squadre.

Ganna ha sempre ricordato con affetto e grandissima stima la figura di Giancarlo Otelli per quanto ha fatto per lui e in occasione della scomparsa del patron triumplino ha ricordato, anche presso la sede del Giornale di Brescia, quanto il presidente bresciano sia stato un «esempio» di vita per lui.

Il nuovo team

Ganna campione italiano crono al Giro d'Italia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Ganna campione italiano crono al Giro d'Italia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

E quindi il team basato nel Verbano Cusio Ossola vedrà come suo vivaio ufficiale le squadre allievi delle società Aspiratori Otelli, Esperia Piasco, Pedale Ossolano e Vigor. Una collaborazione con l’academy che Laura e Mauro Otelli hanno accolto con favore in memoria del papà Giancarlo.

La conduzione tecnica sarà affidata al Ds Roberto De Filippo, tecnico di consolidata esperienza, con all’attivo 172 vittorie, 18 titoli regionali, 12 titoli italiani, 1 titolo europeo e una medaglia d’argento in un mondiale a cronometro, che ha seguito nella categoria tanti giovani poi passati al professionismo tra cui lo stesso Filippo Ganna. Un bel gesto per Ganna che denota anche amore per lo sport che pratica.

Un campione, del resto, si valuta oltre che per le medaglie che riesce a mettersi al collo, per quanto di sé lascia alle generazioni che vengono dopo di lui. Filippo Ganna è già a buon punto sia in termini di risultati ottenuti tra strada e pista che per come sta ispirando i giovani.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Filippo GannaAspiratori Otelli

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