Fantastico Davide Donati: tappa e maglia rosa al Giro Next Gen

Fantastico Davide Donati. Il 21enne di Monticelli Brusati conquista in volata la seconda tappa del Giro Next Gen riservato agli Under 23, da Tropea a Crotone di 154 chilometri e in virtù degli abbuoni e del terzo posto conquistato nella prima frazione, indossa la maglia rosa simbolo del primato.
Favorito della vigilia
Partito con i favori del pronostico, il forte passista franciacortino che difende i colori della Red Bull Bora Hansgrohe, vincitore quest’anno anche della Parigi Roubaix under 23, ha dominato lo sprint pur non essendo un velocista puro lasciandosi alle spalle il belga Aldo Taillieu (Visma Lease a bike Devo) e il francese Aubin Sparfel.
L’ultimo bresciano in rosa nel 2010
L’ultimo bresciano ad indossare la maglia rosa al Giro Under fu Omar Lombardi nel 2010, vincitore della prima frazione. Il Giro Next Gen riparte domani con la Sibari Villa d’Agri di 166 chilometri con le prime vere salite e se il bresciano vorrà mantenere la maglia dovrà faticare non poco.