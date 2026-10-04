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Europei di ciclismo: colpaccio di Scaroni che chiude al terzo posto

Nella gara dei professionisti in Slovenia il bresciano chiude alle spalle del belga Evenepoel e del compagno di squadra Ciccone. Grande prova del corridore di casa nostra, protagonista negli ultimi chilometri
Gianluca Magro

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Per Christian Scaroni colpaccio agli Europei di ciclismo con un bronzo meritato
Per Christian Scaroni colpaccio agli Europei di ciclismo con un bronzo meritato

Colpaccio del bresciano Christian Scaroni agli Europei di ciclismo in corso di svolgimento in Slovenia. L’azzurro ha infatti conquistato la medaglia di bronzo nella gara maschile dedicata ai professionisti, vinta con un colpo di reni sul traguardo dal belga Remco Evenepoel sull’altro italiano in fuga con lui, Giulio Ciccone.

Scaroni ha lasciato il gruppetto degli inseguitori a 13 km dall’arrivo, lanciandosi all’inseguimento del duo di testa, troppo distante però per essere raggiunto. Ciccone, una volta saputo che il compagno di squadra era scattato nelle retrovie, ha comunque lasciato ad Evenepoel il compito di tirare nell’ultima parte della gara fino ai 3 km dell’arrivo, quando il distacco di Scaroni è arrivato al minuto quindi non più colmabile.

Il testa a testa ha visto la vittoria al fotofinish di Evenepoel su Ciccone, con Scaroni a conquistare una preziosissima e meritata medaglia di bronzo.

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Europei di ciclismo su stradaChristian Scaroni
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